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28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

Празничното издание ще бъде излъчено тази неделя по DIEMA

2 юли 2026, 11:12
28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

Н а 5 юли най-старото телевизионно предаване за рок и метъл музика в България ще отпразнува своята 28-годишнина. Неговият автор и продуцент Васко Катинчаров ще отбележи повода с едно специално издание на шоуто. Точно в полунощ на 5 срещу 6 юли (неделя), в ефира на DIEMA ще стартира празничното издание “28 години Фрактура”. В продължение на два часа зрителите ще видят избрани откъси от 115 интервюта, които екипът на предаването е заснел през годините. Световни рок имена от ранга на Deep Purple, AC/DC, Megadeth, Steve Vai, Godsmack, Scorpions, Paradise Lost, Soulfly, The Exploited, Sabaton, Moonspell, Sodom, Cradle of Filth, Suicidal Tendencies и много други, ще споделят интересни истории от личния живот и кариерата си.

“Тези 28 години с “Фрактура“ минаха неусетно, защото винаги съм влагал цялото си сърце и душа в нещата, които правя. Много отдавна осъзнах, че трябва да вървя по своя си път, без да се обяснявам, да не се опитвам да се харесам на всички, просто да се боря и отстоявам това, в което вярвам. Във времето предаването “Фрактура“ се превърна в кауза, идея, символ на устойчивост, както и място с автентична енергия, на което сме се събрали съмишленици. Фенове, които правят нещо за други фенове в името на музика с послания, която те провокира да мислиш и да си задаваш въпроси. Всички ние сме част от една рок общност, която вижда света по свой начин, обединена от магията и страстта си към тази музика. Благодарен съм на всеки един, който продължава да подкрепя и гласува доверие на мен и екипа на „Фрактура“ вече 28 години. Това е едно вълнуващо музикално и духовно пътешествие, в което вървим всички заедно“, коментира Васко Катинчаров.

Васко Катинчаров
Васко Катинчаров

“Фрактура” винаги е на предна линия с най-новите рок и метъл клипове, актуални гости от музикалния бизнес, разнообразни рубрики, новини, концертни репортажи и интервюта с известни музиканти. Всичко свързано със световната и българската рок сцена е в ефира на телевизия DIEMA, всяка неделя и с повторение в петък.

Повече информация за “Фрактура”

Началото на предаването “Фрактура” е поставено от Васко Катинчаров през юни 1998 година. 12 години то се излъчва в специализирания музикален канал ММ, а от май 2010-а г., продължава излъчването в ефира на DIEMA, част от портфолиото на Нова Броудкастинг Груп. Това е и най-дълголетното тематично рок и метъл предаване в телевизионния ефир. За целия този период от 1456 издания досега, зрителите са гледали близо 1000 интервюта със световни рок имена, хиляди видеоклипове, както и репортажи от всички най-значими рок и метъл събития в страната и чужбина. Предаването “Фрактура“ се излъчва по DIEMA в неделя от 24:00 ч. и с повторение в петък от 00:30 ч.

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