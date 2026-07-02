Обичан актьор от сериала "Бригада" почина при нелеп инцидент

О бичаният и популярен руски актьор Александър Високовски почина на 62-годишна възраст, след като се удави в река по време на риболов с тийнейджърския си син. Известният артист, който спечели сърцата на милиони зрители с ролите си в култовите криминални поредици „Бригада“ и „Бумер“, е изчезнал във водата, а тялото му бе открито от водолази след близо денонощие интензивно издирване.

Трагичната новина беше потвърдена първоначално от руското информационно издание Msk1.ru. Според официалните данни Високовски е ловил риба заедно със своя 17-годишен син в Московска област, когато внезапно изчезнал от поглед.

Актер Александр Высоковский погиб в Подмосковье



62-летний артист, известный по роли охранника Саши Белого из «Бригады», пропал 30 июня во время рыбалки с сыном. Спустя почти сутки поисков, тело Высоковского было найдено в реке Оке. https://t.co/MuOVUfEa9z pic.twitter.com/lFFsUU2tTl — Большой Город (@bg_ru) July 1, 2026

„Синът му го изчакал на брега, потърсил го сам наблизо и след като не открил следа от него, се прибрал у дома. Веднага след това семейството е вдигнало тревога, а съпругата на актьора е подала официален сигнал в полицията за изчезването му“, съобщават разследващите медии.

Отчаян апел за помощ

В часовете на неизвестност близките на актьора направиха драматичен и публичен опит да привлекат доброволци, които да помогнат за намирането на звездата. Съпругата му Лилия публикува умоляващ пост в социалните мрежи, в който описва критичната ситуация с думите:

„Спешно! Нуждаем се от помощ от рибари с лодки и ехолоти в района на Пущино! На 30 юни съпругът ми Александър Високовски изчезна в река Ока, близо до Пущинския пясъчен нанос (в района на бързеите). Той тръгна по наноса навътре и повече не се завърна. Течението там е изключително силно. Екипите на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) и доброволците от отряда 'Лиза Алерт' не претърсват самата река, тъй като нямат необходимото специализирано оборудване.“

Тело актера сериала «Бригада» Александра Высоковского, пропавшего во время рыбалки, обнаружили в реке Ока в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах



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В отчаянието си съпругата призова всеки местен жител с моторна лодка и модерна техника за странично сканиране да се включи в обхождането на речното корито и бреговата линия надолу по течението от бързеите, като обеща да покрие абсолютно всички разходи за гориво и време.

За съжаление, въпреки усилията, актьорът не бе открит жив. Водолазни екипи по-късно са локализирали и извадили безжизненото му тяло от водите на река Ока.

В момента по случая е образувано досъдебно производство, като правоохранителните органи изясняват точните причини, довели до фаталния инцидент. На мястото на трагедията работят опитни следователи от Следствения комитет на Московска област, които проверяват дали силното течение или внезапно здравословно прилошаване е причинило удавянето на любимия на поколения зрители актьор.