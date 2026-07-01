Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Е дна 79-годишна прабаба от Великобритания се превърна в неочаквана медийна сензация, след като получи официална забрана да пристъпва в магазините на две от най-големите търговски вериги в страната – Sainsbury’s и Argos. Абсурдната и силно разпалена ситуация е тръгнала от невинен спор на касата, прераснал в грозен скандал.

Всичко започва, когато възрастната жена, Джилиан Алдъртън, отива да напазарува в местния супермаркет. На касата обаче възниква недоразумение относно плащането на сметката ѝ. Според разказа на Джилиан, служителите са се отнесли с нея изключително грубо и неуважително, което бързо е изпуснало нервите ѝ.

От спор за ресто до национална забрана

Вместо конфликтът да бъде решен мирно, напрежението ескалира светкавично. Мениджмънтът на обекта обвинява прабабата в „непристойно, агресивно и заплашително поведение“ спрямо персонала на магазина. Ръководството на Sainsbury’s реагира безкомпромисно и изпраща на Алдъртън официално писмо, с което я уведомява, че вече е в черния списък.

Наказанието обаче се оказва шокиращо по своите мащаби. Тъй като веригата супермаркети притежава и популярната марка за стоки за бита Argos, персоналната забрана за пазаруване автоматично покрива абсолютно всички обекти и на двете компании на територията на цялото Обединено кралство.

Прабабата отвръща на удара: „Аз съм жертвата тук!“

79-годишната британка остана дълбоко възмутена и шокирана от крайната мярка на корпорациите. Пред медиите тя категорично отрече обвиненията в агресия и заяви, че всъщност тя е станала жертва на лошо и арогантно отношение.

„Аз не съм заплаха за никого. Просто си търсех правата като клиент, а те се държаха отвратително с мен. Да ми забранят да купувам храна от магазините им в цялата страна е пълен абсурд и безумие!“, споделя разплаканата жена.

Случаят бързо раздели общественото мнение на Острова. Много хора защитиха възрастната жена, изтъквайки, че големите вериги проявяват безсърдечие към пенсионерите, докато други заеха позицията на супермаркета, защитавайки правото на касиерите да работят в спокойна среда без обиди, независимо от възрастта на клиента. От Sainsbury’s остават непреклонни и обявиха, че сигурността на техните служители е на първо място.