Калин Стоянов с обвинения към Ивайло Мирчев - твърди, че разпространява класифицирана информация и има теч от службите

Б ившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов каза пред журналисти пред кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов, цитиран от DarikNews.bg .

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още той.

По думите на Стоянов Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

По-късно съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички".

"Ние знаем доста неща. Моделът не се сменя, сменя се фасадата, въртят се старите хора. Усвояването на милиарди евро от кражбите от здравеопазването продължава, вместо те да отидат за здравето на българските граждани", каза Мирчев. "Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч, а да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Изискали сме от ДАНС тези данни, това трябва да бъде показано", заяви още той.

"Това са информации, които са достъпни до широк кръг хора", каза Божидар Божанов.