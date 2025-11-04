Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Д жонатан Бейли беше обявен за най-секси мъжа на света за 2025 г. — и прие новината с типичното си британско чувство за хумор. За да отбележи 40-годишнината на престижната класация на списание PEOPLE, актьорът се появи в шоуто „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, където пред огромна версия на своята корица шеговито погали космите на гърдите си на снимката, преди да седне и да обсъди титлата.

След като я нарече „честта на живота си“ и благодари на Джими Фалън, че „се е отказал“, за да може той да спечели, Бейли призна, че все още „се забавлява“ от идеята да носи тази корона.

„В началото на годината играех „Ричард II“ на Шекспир – за тези от вас, които не знаят, това не е комедия“, каза той, спомняйки си как бил напълно потънал в сериозната постановка, когато получил новината. „Единственото по-лудо нещо от това да играеш „Ричард II“ е да бъдеш поканен за това.“

Бейли разказва пред PEOPLE, че му е отнело време да приеме напълно новия си статут. „Това е огромна чест. Очевидно съм изключително поласкан. И е напълно абсурдно“, казва той в коричната статия.

Актьорът преживя поредица от „вирусни“ моменти през последната година – от благотворителното видео, в което пие мляко, през „малките развратни очила“ в новата версия на „Джурасик парк“, до шортите, с които промотираше филма, и искрящата химия с всичките си екранни партньори.

Опитва се да стои далеч от коментарите онлайн

На въпрос дали чете жадните за него коментари в социалните мрежи, Бейли отговаря: „Опитвам се да не го правя. Мисля, че понякога наистина се увличаш. Може би ще ги чета веднъж месечно. Може би ще се потопя в тях.“

Не е чудно, че интернет реагира бурно – неговата колежка Фийби Уолър-Бридж веднъж го нарече „машина за химия“, а феновете, гледали го в „Бриджъртън“, „Спътници на пътешествениците“ или дори само трейлъра на „Завинаги“, едва ли биха ѝ противоречили.

„Списанието избра човек, който разбира какво значи да си секси“

„През 2025 г. съм щастлив, че PEOPLE удостоява тази чест с човек, който наистина разбира ценностите на това да си секси“, каза актьорът в "Шоуто на Фалън". И очевидно знае как да внесе топлина – буквално.

За фотосесията си на корицата Бейли се гмурка в ледените води край плаж южно от Лондон (по негова идея), след което сяда с чаша бордо в ръка и облечен в плетен пуловер. „След няколко минути всички в стаята изглеждаха зачервени“, пише авторът на статията.

От Оксфордшир до Холивуд

На 37 години Джонатан Бейли се превърна в една от най-неустоимите звезди на Холивуд — чаровен, остроумен и почти несправедливо красив. Но, както признава самият той, все още свиква с тази слава.

„Бях настроил радиото за аларма и една сутрин тя звънна с думите: ‘Ето новините в 7. Но преди това – да поговорим за Джонатан Бейли.’ Попитах: ‘Къде е дневникът ми? Това истинско ли е?’ Беше шантаво“, спомня си той за първия момент, когато осъзнал, че славата му расте, след премиерата на „Бриджъртън“ през 2020 г.

Успех след успех

През последните години Бейли плени сърцата на милиони като лорд Антъни в „Бриджъртън“ и получи номинация за „Еми“ за ролята си в сериала на Showtime „Спътници на пътешествениците“.

След това последваха големите му участия на големия екран – принц Фийеро в хита „Wicked“ (2024) и летният блокбъстър „Джурасик свят: Прераждане“.

Той не крие възхищението си от работата с „брилянтни таланти“ като Мат Бомър, Ариана Гранде, Синтия Ериво и Скарлет Йохансон.

Роден и израснал в Оксфордшир, в семейство с три по-големи сестри, Бейли знае, че иска да стане актьор още на 5-годишна възраст, след като гледа постановката „Оливър!“ с баба си. На седем вече играе в Кралската шекспирова компания.

„Чувствам се неудобно доста често...“

Преди премиерата на „Wicked: For Good“, която излиза на 21 ноември, „Джоно“, както го наричат приятелите му, се радва на кратък период на спокойствие. „Стигаш до момент, в който поглеждаш назад и си казваш: ‘Уау’, но нито за секунда не си мислиш, че това е било планът“, признава той.

На въпрос какво е почувствал, когато разбрал, че ще бъде обявен за най-секси мъжа на света, отговаря: „Това е огромна чест. Очевидно съм невероятно поласкан. И е напълно абсурдно. Казах на кучето си Бенсън, но не – не съм го казал на никого.“

Кратък куиз с Джонатан

Имам ирационален страх от...

Змии. Те наистина ме плашат.

На парти нямам търпение да...

Си тръгна.

Всеки мъж трябва...

Да има приятел гей.

Хората винаги се изненадват, когато аз...

Направя много лошо салто назад.

Моят план за остаряване е...

Да прегърна всичко.

Детството, увереността и уроците по живот

„Бях много ентусиазиран, вероятно доста досаден. Трудно ми беше да се успокоя. Не мисля, че някога съм се смятал за секси, докато растях“, спомня си той.

„В различни моменти от живота си съм си казвал: ‘Мога да се справя’, макар и с много съмнение в себе си. Като дете бях уверен, но после това се изгуби. Всички се опитваме да се върнем към корените си, нали?“​

Обича музиката, но мечтае да свири на виолончело и да научи нов език. „Мога да говоря френски за къщата си и за автобуса, с който пътувам до училище“, шегува се той.

Любов, срещи и връзки

Как изглежда перфектната среща? „Зависи – може да е разходка, вечеря, театър или филм. Ако е 100-ната ни среща, тогава Лего и пица. Някои от най-добрите ми срещи са били с Лего“, разказва той.

„Най-важното във връзката е комуникацията – и прозрачността. Истинската подкрепа, наблюдението как някой просперира – това е истински възбуждащо.“

А какво би развалило всичко? „Лоша комуникация, липса на прозрачност... и ако не харесва Лего“, смее се той.

„Чувствам се невероятно щастлив“

„Животът е пътешествие за всеки, независимо кой си и откъде идваш. Просто е важно да гледаш наляво и надясно и да се уверяваш, че всички са добре – и да им пляскаш с ръце, ако имат нужда“, казва Джонатан Бейли.

Благотворителност без срам

През 2024 г. актьорът основава своя благотворителна организация – Shameless Fund, която подкрепя ЛГБТ+ инициативи. „Има толкова много хора, които искат да правят брилянтни неща, но чувстват, че не могат“, обяснява той. „ЛГБТ секторът е под огромна заплаха. Затова беше невероятно да срещна хора, които виждат потенциал, за който само можех да мечтая.“

За бъдещето

Вижда ли се като баща? „Да, ако планетите се подредят. Всеки ще има нужда от малко напътствия. Може би ще съм ужасен в това да ги вкарам в университет, но ще науча нещо ново заедно с тях“, казва Бейли.

„Аз съм човек, който прекалено много мисли. Понякога мозъкът ми се изключва като на Четвърти юли“, признава той.

А коя е първата му знаменитост, в която се е влюбил?

„Принц Ерик от „Малката русалка“, но също и Трини от „Могъщите рейнджъри“. Спомням си, че хвърлих два градински инструмента през оградата, опитвайки се да бъда тя.“

Съветът му към 15-годишното му „аз“

„Пич, очаква те пътешествие. Няма да повярваш къде ще се озовеш. Всичко ще бъде наред. Ще срещнеш невероятни хора. Довери се на инстинктите си — те ще те подкрепят.“

Най-секси, но и най-земен

Славата може да идва и да си отива, но Джонатан Бейли остава верен на себе си – талантлив, остроумен, уязвим и напълно очарователен. Или както сам признава: „Чувствам се невероятно щастлив. И ако по пътя мога да накарам и другите да се чувстват така – това е истинският успех."