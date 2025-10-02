Новият хитов сериал на Netflix разказва сагата на семейство Гинес

Н ео-норманският замък Пенрин в Северен Уелс се превърна в дом на семейство Гинес в нов драматичен сериал на Netflix. Въпреки че действието на „House of Guinness“ се развива в Дъблин и Ню Йорк от 19-ти век, сериалът улавя бурната история на семейството в стените на замъка Пенрин в Бангор, Гвинед, предаде ВВС.

Сериалът е замислен първоначално от наследницата на Гинес Ивана Лоуел и разказва за триумфите и трудностите на нейния клан – потомците на Артър Гинес (роден през 1725 г.), който първи сварил известната ирландска тъмна бира. Напоследък известна с тенденцията „splitting the G“, пивоварната днес продава повече от 10 милиона чаши Гинес по света всеки ден.

Netflix’s 'House of Guinness' Only Covers Part of the Famous Family’s Juicy History https://t.co/HR02kKnzco — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) September 27, 2025

С участието на Джеймс Нортън и създаден от Стивън Найт, създателят на „Peaky Blinders“, историческата драма е вдъхновена от наследството на пивоварната, като избира замъка Пенрин заради „многото паралели“ с оригиналния семеен дом на Гинес – замъка Ашфорд в Конг, графство Мейо, Ирландия. Замъкът Пенрин, както и преустроеният замък Ашфорд, са построени така, че да изглеждат по-стари, „за индустриалци, които натрупаха състояние по време на Викторианската ера“.

Историята обаче започва след смъртта на сър Бенджамин Гинес през 1868 г., човекът, отговорен за успеха на пивоварната Гинес. Сериалът проследява въздействието на завещанието му върху съдбата на четирите му възрастни деца – Артър, Едуард, Ан и Бен.

„Това е изключителната история на семейство, което случайно наследява най-голямата пивоварна в света“, каза Найт. „Те са млади и им е възложена задачата да поемат тази невероятно успешна марка“, добави той.

Your first look at Steven Knight’s HOUSE OF GUINNESS, following the rebellion, power and scandal of the Guinness brewery in 19th century Dublin.



Arrives 25 September on Netflix. pic.twitter.com/J5x0A3ypmd — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 18, 2025

Като драма на първо място, фактите и измислицата „се смесват“ в сериала, каза Найт, който вече е сравняван с продукции като „Succession“, „The Crown“ и „Peaky Blinders“.

Повечето от снимките са направени в Северен Уелс и Северозападна Англия, тъй като продуцентите заявиха, че „много малко“ от Дъблин все още изглежда както през 1868 г. Изпълнителният продуцент Карън Уилсън каза, че екипът е обиколил „дължината и ширината на Ирландия и Великобритания“, преди да се спре на Северозапада, който разполага с „имения и улици в стил Дъблин“. Уилсън добави, че са се наложили да се местят повече, отколкото обикновено се случва при телевизионна продукция. „Места като Манчестър, Ливърпул, Северен Уелс и Йоркшир ни дадоха това, от което имахме нужда“, каза тя. „Наистина се надявам, че сме отдали дължимото на Дъблин.“

The castle transformed for new Netflix show House of Guinness https://t.co/l3O8Mau9H6 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 29, 2025

Чери Уилямс, генерален мениджър на замъка Пенрин от National Trust Cymru, заяви, че е „страхотно“ да бъдат домакини на сериала, който „изследва богатството, класовите различия и конфликтите, подобно на темите, които разглеждаме тук в Пенрин“.

Уебсайтът на фондацията посочва, че „внушителната архитектура на замъка Пенрин, разкошните интериори и колекцията от изящни изкуства се основават на дълга история на богатство от захар и шисти, социални вълнения и най-продължителния индустриален спор в британската история“. Собственост на семейство Пенант, Пенрин е „ключов пример за това как богатството, придобито от робството, е оформило изградената среда на Уелс“, тъй като е създаден в близост до кариерата за шисти, която те създали, и пристанище, което изпращало техните продукти с кораби по целия свят.

„House of Guinness“ стартира в Netflix на 25 септември.