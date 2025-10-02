Любопитно

Новият хитов сериал на Netflix разказва сагата на семейство Гинес

„Това е изключителната история на семейство, което случайно наследява най-голямата пивоварна в света“

2 октомври 2025, 15:40
House of Guinness
Източник: Getty Images

Н ео-норманският замък Пенрин в Северен Уелс се превърна в дом на семейство Гинес в нов драматичен сериал на Netflix. Въпреки че действието на „House of Guinness“ се развива в Дъблин и Ню Йорк от 19-ти век, сериалът улавя бурната история на семейството в стените на замъка Пенрин в Бангор, Гвинед, предаде ВВС.

Сериалът е замислен първоначално от наследницата на Гинес Ивана Лоуел и разказва за триумфите и трудностите на нейния клан – потомците на Артър Гинес (роден през 1725 г.), който първи сварил известната ирландска тъмна бира. Напоследък известна с тенденцията „splitting the G“, пивоварната днес продава повече от 10 милиона чаши Гинес по света всеки ден.

С участието на Джеймс Нортън и създаден от Стивън Найт, създателят на „Peaky Blinders“, историческата драма е вдъхновена от наследството на пивоварната, като избира замъка Пенрин заради „многото паралели“ с оригиналния семеен дом на Гинес – замъка Ашфорд в Конг, графство Мейо, Ирландия. Замъкът Пенрин, както и преустроеният замък Ашфорд, са построени така, че да изглеждат по-стари, „за индустриалци, които натрупаха състояние по време на Викторианската ера“.

Историята обаче започва след смъртта на сър Бенджамин Гинес през 1868 г., човекът, отговорен за успеха на пивоварната Гинес. Сериалът проследява въздействието на завещанието му върху съдбата на четирите му възрастни деца – Артър, Едуард, Ан и Бен.

„Това е изключителната история на семейство, което случайно наследява най-голямата пивоварна в света“, каза Найт. „Те са млади и им е възложена задачата да поемат тази невероятно успешна марка“, добави той.

Като драма на първо място, фактите и измислицата „се смесват“ в сериала, каза Найт, който вече е сравняван с продукции като „Succession“, „The Crown“ и „Peaky Blinders“.

Повечето от снимките са направени в Северен Уелс и Северозападна Англия, тъй като продуцентите заявиха, че „много малко“ от Дъблин все още изглежда както през 1868 г. Изпълнителният продуцент Карън Уилсън каза, че екипът е обиколил „дължината и ширината на Ирландия и Великобритания“, преди да се спре на Северозапада, който разполага с „имения и улици в стил Дъблин“. Уилсън добави, че са се наложили да се местят повече, отколкото обикновено се случва при телевизионна продукция. „Места като Манчестър, Ливърпул, Северен Уелс и Йоркшир ни дадоха това, от което имахме нужда“, каза тя. „Наистина се надявам, че сме отдали дължимото на Дъблин.“

Чери Уилямс, генерален мениджър на замъка Пенрин от National Trust Cymru, заяви, че е „страхотно“ да бъдат домакини на сериала, който „изследва богатството, класовите различия и конфликтите, подобно на темите, които разглеждаме тук в Пенрин“.

Уебсайтът на фондацията посочва, че „внушителната архитектура на замъка Пенрин, разкошните интериори и колекцията от изящни изкуства се основават на дълга история на богатство от захар и шисти, социални вълнения и най-продължителния индустриален спор в британската история“. Собственост на семейство Пенант, Пенрин е „ключов пример за това как богатството, придобито от робството, е оформило изградената среда на Уелс“, тъй като е създаден в близост до кариерата за шисти, която те създали, и пристанище, което изпращало техните продукти с кораби по целия свят.

„House of Guinness“ стартира в Netflix на 25 септември.

Източник: BBC    
Netflix сериал Домът на Гинес Семейство Гинес Историческа драма Пивоварна Гинес Замък Пенрин Уелс Дъблин Стивън Найт 19-ти век
Последвайте ни

По темата

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

pariteni.bg
Проблеми с аналната област при котките, които не трябва да пренебрегвате

Проблеми с аналната област при котките, които не трябва да пренебрегвате

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 12 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 8 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 9 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 11 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 38 минути

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

д

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Свят Преди 1 час

През 2025 г. Украйна все по-успешно атакува с дронове руски нефтени рафинерии. Това вече се усеща и от руснаците

Мишката, която вие като вълк към Луната

Мишката, която вие като вълк към Луната

Любопитно Преди 2 часа

Тези малки гризачи всъщност са хищници от най-висок ранг, които ловуват скорпиони

Невероятно, но факт: 5 световни звезди, които доживяха до 100 години

Невероятно, но факт: 5 световни звезди, които доживяха до 100 години

Любопитно Преди 2 часа

Не на всеки е отредено да премине границата на един век, но тези знаменитости го направиха

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 3 часа

Тръмп призова федералното правителство да публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейното изчезване в Тихия океан

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Свят Преди 3 часа

Зеленски: Нуждаем се от реален прогрес

<p>Шах Рукх Кхан влезе&nbsp;в клуба на милиардерите</p>

Шах Рукх Кхан влезе в клуба на милиардерите като един от най-богатите актьори в света

Любопитно Преди 3 часа

Това поставя актьора в лигата на световни знаменитости като Арнолд Шварценегер, поп звездата Риана, голфърът Тайгър Уудс и певицата Тейлър Суифт

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

България Преди 4 часа

Очакванията са за покачване с до цели 5-6 метра, ако прогнозираните валежи от 60 до 70 литра на квадратен метър се осъществят до 23:00 ч. на 3 октомври

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Свят Преди 4 часа

Лекарството помага при трансплантации на органи, лечение на някои видове рак, както и има потенциал при неврологични разстройства

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 4 часа

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

Любопитно Преди 4 часа

67-годишният носител на „Оскар“ бе удостоен с титлата за заслуги към драматургията от принца на Уелс

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 4 часа

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Башар ал Асад с руския президент Владимир Путин

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Свят Преди 4 часа

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 4 часа

Движението се регулира на място от полиция

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg
1

Огнеборците напомнят: време е да почистим комина

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

НСА посрещна своите студенти световни вицешампиони по волейбол

Gong.bg

Левски продължава със студиата на живо преди домакинските мачове на тима

Gong.bg

Земетресение предизвика паника в Истанбул, усетено е и в България

Nova.bg

ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела

Nova.bg