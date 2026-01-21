Любопитно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

21 януари 2026, 12:06
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Източник: БГНЕС

Н ови пътни такси влизат от 1 март 2026 г., предвижда правителството. Те са заложени с промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, качена за обществено обсъждане, съобщи Pariteni.bg.

С тях се въвежда в нашето законодателство директива на ЕК, която цели пътните такси да отразяват не само разходите за поддържане на инфраструктурата, но и задължава въвеждането на CO₂ база при определяне на тол таксите – включително такса за външни разходи (вредни емисии, шум, задръствания). Чрез диференциране на таксите според класовете емисии на CO₂ се създават икономически стимули за използване на по-екологични превозни средства, без да се въвеждат административни забрани или ограничения. Въвеждането на CO₂ компонент цели уеднаквяване на българската тол система с тези на останалите държави членки и предотвратяване на концентриране на най-замърсяващия транзитен трафик на територията на страната.

В редица европейски държави тези механизми вече са въведени, се посочва в мотивите съм проекта. Всички стойности са изчислени в ЕВРО (EUR) по официален курс 1.95583, валиден за прогнозния период.

Направени са и изчисления за очакваните приходи от променените такси.

Базов сценарий (Status Quo):

Анализът стъпва на разчетените приходи в актуализираната бюджетна прогноза на МРРБ за периода 2026-2028 г. Ако не бъдат приети новите промени, очакваните годишни приходи (База) са:

• Приходи от Тол такси: 390 323 800 EUR;
• Приходи от Винетки: 160 813 100 EUR;
• ОБЩО БАЗА: 551 136 900 EUR.

Прогноза за 2026 г. (Преходна година):

С настоящия проект се предлага въвеждане на компонента за CO₂ считано от 01.03.2026 г. Изчисленията са базирани на смесен модел:

• Период 1 (2 месеца): Прилагане на базовата тарифа (2/12 от годишния базов приход).
• Период 2 (10 месеца): Прилагане на новата тарифа, включваща CO₂ компонент и актуализация на инфраструктурните такси (10/12 от новия годишен разчет).
• Очакван общ приход за 2026 г.: 642 212 500 EUR.
• Нетен ефект (Увеличение спрямо базата): + 91 075 600 EUR.

Прогноза за 2027 – 2030 г. (Пълни години):

За този период е екстраполиран пълният ефект на новата тарифа в рамките на 12 календарни месеца, при запазване структурата на трафика от 2025 г. (ceteris paribus).

• Приходи от Тол такси (Нова тарифа): 499 614 500 EUR;
• Приходи от Винетки: 160 813 100 EUR;
• Очакван общ приход (2027+): 660 427 600 EUR.
• Нетен ефект (Увеличение спрямо базата): + 109 290 700 EUR годишно.

Предложените изменения гарантират устойчиво финансиране на пътната инфраструктура и изпълнение на екологичните цели, като генерират допълнителен ресурс от над 109 млн. евро годишно след пълното им въвеждане.

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели и отпадане на облекчението от 50% за ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво. Облекчението отпада във връзка с варирането на таксите спрямо класовете на CO₂ емисии на пътните превозни средства.
 
На негово място се въвежда възможността да се предвидят намалени ставки за таксите за инфраструктура или таксите за ползване, или освобождаване от задължението за плащане на такива такси за превозните средства с нулеви емисии от всяка група превозни средства до 30 юни 2031 г. Считано от 1 юли 2031 г., тези намаления се ограничават до 75 % спрямо таксата, приложима за емисиите на CO₂ клас 1.

Източник: Pariteni.bg    
Пътни такси Тол система Пътна инфраструктура Екологични цели Приходи Директива на ЕК Обществено обсъждане Превозни средства Външни разходи
Последвайте ни

По темата

След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 23 минути

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Любопитно Преди 42 минути

Херцогът на Съсекс съди Associated Newspapers за нарушаване на личния му живот, като обвиненията включват незаконно събиране на информация и подслушване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

България Преди 49 минути

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 58 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 1 час

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 1 час

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

България Преди 1 час

Планът е връщане на хартиената бюлетина, заяви Божидар Божанов

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Свят Преди 1 час

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

България Преди 1 час

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 1 час

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

Доналд Тръмп

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Свят Преди 1 час

Експерти говорят за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 1 час

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 1 час

<p>Смутът в Гренландия засенчва Украйна в Давос</p>

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Свят Преди 1 час

Европейските лидери на Световния икономически форум са обсебени от усилията на Доналд Тръмп да анексира арктическия остров

<p>Фермери от ЕС бият тревога заради споразумението с Меркосур</p>

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Свят Преди 1 час

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 2 часа

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Глас като кадифе: Камелия Тодорова празнува днес

Edna.bg

Владимир Зомбори усъвършенства кулинарните си умения на курс по италианска кухня

Edna.bg

Европейски шампион е сред загиналите във влаковата катастрофа в Испания

Gong.bg

Джак Грийлиш очаква "присъда" от медицински екип

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Nova.bg