Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Журито на европейските награди отличи филмовия канал за креативност и дизайн

16 април 2026, 14:58
Н овата визуална идентичност на филмовия канал KINO NOVA получи престижно признание - номинация за европейските GEMA Awards 2026 в категория „Design: In-House Idents”. Те са едни от най-авторитетните отличия за маркетинг в сферата на развлекателната индустрия и оценяват визията, креативността и въздействието на кампаниите, които превръщат зрителите във фенове. В същата категория, заедно с KINO NOVA, са номинирани - Disney Channel, National Geographic и Mediaset Spain.

„Тази номинация е не просто признание за нашата работа, а доказателство за постоянния ни стремеж да развиваме креативността и да създаваме свят от кино изживявания. Вярваме, че новата идентичност е възможност да потопим зрителя в свят, изпълнен с вълнуващи истории, емоции и вдъхновение“, споделя зам.-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс.

Церемонията по връчване на GEMA Awards Europe 2026 ще се проведе на 3 юни в Амстердам. Номинацията е сериозно професионално признание и е ясен знак, че визията на KINO NOVA - минималистична, но дълбоко кинематографична - е намерила своето място сред най-добрите на континента.

Новият визуален облик на KINO NOVA използва езика на светлината и движението и е вдъхновена от емблематични кино сцени. Инсталацията от специално произведени лупи улавя същността на канала като портал към вълнуващите кино емоции. Заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс стои в основната на идейното развитие на проекта, разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията - Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев. Режисьор е Георги Манов (Clamer Production Studio), а оператор - Красимир Андонов.

Источник: NOVA    
