Нова затворничка преобръща действието във втория сезон на „Клетката”

Т айнствена нова затворничка разтърсва света на останалите герои във втория сезон на криминалната драма „Клетката“. Влизането й зад решетките е шокиращо и води до фатални последствия за всички. Коя е тя, какво е извършила и как нейната участ ще повлияе на събитията в затвора и извън него – това ще стане ясно в продължението на сериала от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.

В новите епизоди се разбулват и тайните, останали неразкрити от финала на първи сезон. Каква е съдбата на брокерката Ина Арнаудова (Гергана Данданова) след смъртоносното нападение в изолатора? Ще успее ли да докаже невинността си инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван с обвинение за убийство? Зрителите ще разберат също как се развиват събитията за измамените Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) и София Гендова (Жаклин Дочева), както и за укриващата се дъщеря на Арнаудови – Михаела (Маргарита Лъчезарова). Ще стане ясно къде изчезнаха десетте милиона на мафията и ще гръмне най-голямата бомба: кой е истинският убиец на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов).

Източник: NOVA

Изненадващите обрати тепърва предстоят, защото във втория сезон на „Клетката“ животът на героите изцяло се преобръща. След всичко, което са преживели, те получават шанс за рестарт, обаче с цената на трудна вътрешна промяна. Едни имат смелостта да я направят, за да стигнат до върха, а други са склонни да повтарят стари грешки, затова се сблъскват с най-големите си страхове и кошмари. И докато напрежението продължава да расте, трети се оплитат в лъжи и двойни игри, губейки все повече себе си. Кой от тях ще сключи опасна сделка с дявола?

В интригуващия криминален сюжет ще видим отново любимите актьори Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Веселин Калановски и Мира Бояджиева. Към звездния каст на втория сезон ще се присъединят също Димитър Живков, Сотир Мелев и Петя Бончева. Участват още: Иванка Шекерова, Яна Кузова, Боян Младенов, Юлиян Малинов, Йоанна Микова, Филип Гуляшки, Камелия Хатиб, Рая Белева, Стойка Стефанова, Калина Миланова и други.

Не пропускайте втория сезон на „Клетката" – от 17 ноември в 22:00 ч. само по NOVA!