Любопитно

Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

24 ноември 2025, 11:54
Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“
Клетката   

О пасни игри, изненадващи удари и тайни капани очакват героите в епизодите на „Клетката“ тази седмица. След избирането на Ина Арнаудова (Гергана Данданова) за „кметица“ на затвора, тя допълнително си навлича неодобрението на част от жените зад решетките. Най-гневна е страховитата Милкана (Иванка Шекерова) – тарторката на затвора, която подозира, че Арнаудова има връзки с началството и затова получава определени облаги. Милкана не може да й прости също, че Ина я е изместила и на „сладката“ работа в кухнята, затова настройва всички срещу нея.

Не по-малко агресивна е и опасната затворничка, която е настанена в килията на кметицата. Но това са второстепенни проблеми за Ина, чиито основни страхове са свързани с дъщеря й Михаела (Маргарита Лъчезарова). Отчаяната майка се притеснява все повече, че с наивността си момичето може да се забърка в нови проблеми, както с нелегалната кръвна банка в затвора. Затова постоянно я контролира, което допълнително увеличава напрежението помежду им. Подозренията на Ина не са далеч от истината, защото домашният алкохол, който Михаела скришом приготвя за своята съкилийничка Маргарита (Мира Бояджиева), се превръща в тайна престъпна схема. Кои са участниците в нея и какво ще предприеме нататък съюзът на съзаклятничките?

Междувременно, в затвора е обявено извънредно положение, защото след сутрешната проверка е установена липсата на една от затворничките. Бившият главен надзирател Кирил Горанов (Веселин Петров) е подведен под отговорност, но успява да си осигури отсрочка, за да проведе спешно вътрешно разследване. До каква важна информация ще стигне Горанов и как това ще промени цялата ситуация в затвора?

Напрежението се покачва и при Тодор Арнаудов (Мартин Димитров). Насилствено забъркан в изпълнението на мръсна поръчка от Архонта (Боян Младенов), той вече е въвлечен в двойнствен живот и трескаво мисли как да излезе от това положение, без да навреди на себе си и на своето семейство. Но времето тече, събитията постоянно го изпреварват, а мишената му в измамата – милионерът Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков) – вече е заинтригуван от евентуален бизнес с него. Мнимата идея на Тото за построяване на писта за Формула 1 в България силно вълнува Хами и той иска още подробности. Арнаудов трябва да направи следваща рискова стъпка, но мистериозното поведение на милионера буди още по-голяма тревога у него. Как ще постъпи Тото и дали ще се оправдаят страховете му, че сам е попаднал в капан?

Осигурила оборудването на малка компютърна зала зад решетките, София Гендова (Жаклин Дочева) се радва, че може да помогне чрез своята фондация. Със съгласието на директора Бочев (Веселин Калановски) тя започва и отделни срещи със затворничките за каузата срещу домашното насилие. Нейната идея е да даде гласност на съдбите на тези жени по темата как насилието ражда насилие и така да предизвика обществена дискусия. Разговорите с тях, обаче, не само ще я изненадат, а и ще предизвикат неочакван обрат на събитията.

Какво точно ще се случи? Не пропускайте да видите в предстоящите епизоди на „Клетката“ – от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA!

Следете всичко около „Клетката“ на Facebook страницата и Instagram профила на сериала.

Последвайте ни
Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
TUV: колите стават все по-ненадеждни

TUV: колите стават все по-ненадеждни

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

Любопитно Преди 21 минути

БДВО отбеляза 11-ия “Ден на Бернайс”, представи новата инициатива “PR Навигатор” и отличи най-добрите студенти в конкурса “Като Бернайс”

Благомир Коцев

Благомир Коцев отпътува за Варна

България Преди 29 минути

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

България Преди 1 час

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Свят Преди 1 час

Не е имало навлизане в румънското въздущно пространство

.

Опит за китайска биодиверсия в САЩ?

Свят Преди 1 час

Двама китайски учени са заподозрени, че са внесли в САЩ гъбички като оръжие за агротероризъм

Д-р Калина Милушева

БАБХ е с нов директор - д-р Калина Милушева

България Преди 1 час

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Българска агенция за инвестиции

Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

България Преди 1 час

,

Намаляват сделките с имоти след еврото

България Преди 1 час

Цените в Благоевград стигнаха предела си

Илияна Йотова

Илияна Йотова за Бюджет 2026: Никой не е доволен

България Преди 2 часа

,

От 1 януари: Вдигат командировъчните в евро

България Преди 2 часа

Важни промени за самоосигуряващите се работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Любопитно Преди 2 часа

Ако тази година търсите не просто подарък, а усещане, което разширява хоризонтите и кара кръвта да закипи, изборът е ясен - емоция която дава криле

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

България Преди 2 часа

Влекач се е обърнал странично в канавка и се е самозапалил

Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

Свят Преди 2 часа

Германската звезда с над 200 роли в киното си отиде на 81-годишна възраст

Поискаха нови правила за болничните

Поискаха нови правила за болничните

България Преди 2 часа

Друго предложение предвижда да отпаднат вноските за втория пенсионен стълб до края на 2026 г.

Надежда Нейнски

"Украйна де факто капитулира" - Надежда Нейнски с коментар за мирния план

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Защо SPA почивката е най-топлият подарък тази Коледа

Edna.bg

Халф на Славия със силни думи за престоя си при Станимир Стоилов в Измир

Gong.bg

Лош ден за наш национал в Белгия

Gong.bg

Разследват двойно убийство в Пловдивско

Nova.bg

Намушкаха младеж в „Студентски град“

Nova.bg