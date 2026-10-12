Любопитно

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Запознайте се с Убер – бивше спасително куче с тегло над 50 килограма, което покори Холивуд и се превърна в истинската звезда на снимачната площадка заедно с Брад Пит в екшъна „Сърцето на звяра“

Стела Христова Стела Христова

12 октомври 2026, 10:45
Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм
Източник: АР/БТА

В Холивуд малко звезди могат да засенчат име като Брад Пит, но по време на снимките на „Сърцето на звяра“, режисиран от Дейвид Айър, истинският център на внимание не беше изисканият грим или заучените реплики. Казва се Убер, внушителна немска овчарка с тегло над 50 килограма, която играе Один, партньора му във филма, пише HOLA!

Очарованието от тази кучешка фигура надхвърли големия екран не само заради интензивността на изпълнението, но и заради предистория, достойна за отделен филм, и очарователната семейна динамика на снимачната площадка. Преди да стъпи там, Убер нямаше комфортния живот на куче за изложби. Истинската му кариера започва в правоохранителните органи, работейки първо като полицейско куче, а впоследствие като спасител във високопланински терен.

Свикнал да действа в екстремни условия, да плува в ледени течения и да реагира в стресови ситуации, той е пенсиониран от активна служба след смъртта на своя човешки партньор от екипа. Именно в този момент известният филмов треньор Андрю Симпсън забелязва неговия изключителен талант и неизчерпаема енергия. Симпсън не се колебае да го включи в амбициозния проект на Дейвид Айър, където миналото на Убер в спасителни мисии се оказва ключово за постигането на впечатляващ реализъм в екшън сцените.

Работата с това изключително животно напълно променя обичайната динамика на терен. Както самият Брад Пит споделя пред международните медии, Убер не се държи като конвенционален четириног актьор, обучен да следва строго определени траектории, а следва първичните си инстинкти. Всеки естествен стимул от околната среда може да привлече вниманието му, което принуждава актьора да импровизира на момента и да адаптира играта си към спонтанния ритъм на кучето.

Интересни факти:

  1. Той не е бил обучаван специално за киното – преди да се насочи към актьорската професия, вече има реален опит в екстремни ситуации като спасително куче в Нова Зеландия.
  2. Самият Брад си сътрудничи с треньорите и подчертава, че Убер е истинската звезда на продукцията, дори го определя като номер едно в списъка с актьори.
  3. След като преминава през тежки изпитания, включително спасителни акции в ледени води, Убер прекратява работата си в планината след кончината на своя дългогодишен човешки партньор.
  4. Макар принципно да не обича кучета да му ближат лицето, Брад прави изключение за трогателните кадри във „В сърцето на звяра“ и дори дели една и съща купа с вода с Убер по време на снимачния процес.
  5. Малките кученца, които се появяват на екран редом до Один, всъщност са собствените деца на немската овчарка – двугодишните Райкър и Зика, както и Хондо, който е само на година и половина.
Редактор: Стела Христова
Убер Брад Пит Сърцето на звяра немска овчарка куче актьор спасително куче Холивуд Дейвид Айър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 7 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 15 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Президентът Илияна Йотова

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

България Преди 30 минути

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 37 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 43 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 46 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 46 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 48 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg