Непознатата любовница на Джон Кенеди: Как една стюардеса разклати брака му с Джаки

Б омбастична нова книга за Джон Ф. Кенеди разкрива „дива“ любовна афера със стюардесата Джоан Лундберг – включително бременността ѝ и какво е знаела Джаки, пише People.

„Джоан беше уникална,“ казва синът ѝ Закари Хичкок. „Тя беше нестандартна и независима – пищна красавица с пленителна усмивка.“

Според новата биография „JFK: Публичен, личен, таен“ от Дж. Ранди Тараборели, младата стюардеса се запознава с Джон Кенеди през 1956 г., когато той е женен сенатор от Масачузетс. Това е малко позната глава от живота на 35-ия президент на САЩ – такава, която вероятно би останала неразкрита, ако семейството на Лундберг не беше предоставило на Тараборели нейните непубликувани мемоари и лични дневници. Авторът разказва историята ѝ подробно в продължението на биографията си от 2023 г. „Джаки: Публична, лична, тайна“.

