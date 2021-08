Катрин Зита-Джоунс влиза в образа на Мортиша Адамс

А ктрисата Катрин Зита-Джоунс ще се превъплъти в образа на Мортиша Адамс в продукцията "Уензди" на стрийминг платформата Нетфликс, с която Тим Бъртън ще дебютира като телевизионен режисьор, съобщи сайтът Дедлайн.

Петдесет и една годишната уелска актриса ще играе матриарха на семейство Адамс, заедно с американския актьор Луис Гусман, когото зрителите ще видят като Гомес Адамс.

Catherine Zeta-Jones is Morticia Addams for ‘Wednesday’. The actress joins the cast of the new Netflix streaming show. https://t.co/I2viCsmV8A #horrornews #news #horror #netflix #adamsfamily #wednesday pic.twitter.com/t3puAajK4G

В главната роля на Уензди Адамс ще се превъплъти Джена Ортега.

Базирана върху персонаж, създаден първоначално от автора на карикатури и комикси Чарлз Адамс, поредицата "Уензди" е описана като "комедия за съзряването". Действието й се развива по време на ученическите години на обсебената от смъртта главна героиня.

Our Addams family is expanding!



Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy