Небето се отваря за желания – тайната сила на Кръстовден

На 14 септември източноправославната църква отбелязва Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен, един от най-големите християнски празници, известен у нас и като Кръстовден. На този ден вярващите се прекланят пред кръста като символ на спасението, жертвата и вечния живот.

Според църковното предание

празникът е свързан с откриването на Кръста Господен

– дървото, на което е бил разпнат Иисус Христос. През IV век майката на император Константин Велики – света Елена, предприема поклонническо пътуване до Йерусалим. Там тя успява да открие мястото на Голгота и самия Кръст Господен. За да се установи кой е истинският Кръст, трите намерени кръста са положени върху тежко болна жена. Тя оздравява, когато се докосва до Христовия кръст.

На 14 септември 335 г. в Йерусалим е осветен храмът „Възкресение Христово“, а патриарх Макарий въздига Кръста, за да могат всички вярващи да го видят и почетат. Оттогава този ден се чества като празник на светинята, донесла спасение на човечеството.

Митове и легенди

С Кръстовден в народното съзнание са преплетени и много легенди. Смята се, че в нощта срещу празника небето се отваря и Божията сила осенява земята. Вярва се, че кръстът има особена защитна мощ – предпазва от болести, бедствия и зли сили.

Една от най-популярните легенди у нас е свързана с местността Кръстова гора в Родопите, където се вярва, че се пази частица от Христовия кръст. Много хора се стичат там на нощно бдение, за да получат изцеление и духовна сила.

Обичаи и традиции в България

Кръстовден се свързва и с края на лятото и началото на есента. Народът вярва, че от този ден започва есенният цикъл в земеделието – сеитбата на житото, прибирането на реколтата и подготовката за зимата.

В много райони на България на Кръстовден се спазва строг пост – хляб, мед, грозде и зеленчуци.

Вярва се, че времето на този ден предсказва каква ще е идната година – ако е слънчево и топло, зимата ще бъде мека, а ако вали, се очаква студ и тежка зима.

Хората изнасят и поставят кръстове от босилек в дворовете и нивите си, за да ги пазят от градушки и зли сили.

На много места се правят курбани за здраве и за плодородие.

Кой празнува

На Кръстовден имен ден празнуват всички, които носят имена, свързани с кръста: Кръстьо, Кръстина, Кръстян, Кръстан, Кръстьо, Ставри, Ставриана, Кръстил, Кръстинка и производни.

Значение на празника

Кръстовден е ден на вярата, смирението и надеждата. Символиката на кръста напомня за жертвата на Христос, но и за вечния живот и победата над злото. В българската традиция празникът е белязан както от дълбока религиозност, така и от обреди, свързани със земеделието, природата и семейния живот.