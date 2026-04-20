В новия епизод на The Voice Cast ни гостува един артист, чийто глас вероятно сте чували, преди да сте видели лицето му. Изпълнителят и китарист Александър Колев е човекът, който има суперсилата да превръща сивите и шумни станции на софийското метро в истински концертни зали.

В този откровен разговор оставяме настрана градския шум, за да разберем какво се крие зад неговата китара и философията му, събрана в едно изречение: „Не го правя за лайкове, правя го за хората“.

Разговорът ни превежда през целия път на Александър – от момента, в който осъзнава, че музиката е неговото призвание, до първия път, когато излиза да пее пред напълно непознати със свито сърце. Той разкрива защо е избрал именно метрото за своя сцена и дали това е социален експеримент, начин за препитание или просто мястото с най-добрата акустика в града. В епизода ще чуете как се пее за хора, които са под стрес и бързат, как се печели вниманието им за по-малко от 30 секунди и кои са най-трогателните срещи, които е имал „под земята“. Александър не спестява и трудните моменти, споделяйки как се справя с негативизма и „хейта“ очи в очи.

Отвъд кавърите, които озвучават ежедневието ни, Александър повдига завесата и над своята авторска „кухня“. Той разказва за творческите си амбиции и за това дали метрото е само трамплин към големите музикални формати и албуми, или е неговата крайна и най-любима дестинация. В края на срещата преминаваме през серия от забавни блиц въпроси, за да разберем коя е любимата му станция за пеене и с кой световен артист мечтае да направи дует, а финалът е запазен за едно вдъхновяващо послание към всички млади таланти, които все още се срамуват да покажат дарбата си.

да разберете повече за човека, който променя атмосферата на града с песен, и се потопете в една история за музика, смелост и истинска човешка връзка.