Най-възрастната жена в света е с клетки на бебе

Р одената в САЩ жена, която бе най-възрастният жив човек в света, преди да почине в Испания през миналия август на 117-годишна възраст, веднъж приписа дълголетието си на „късмет и добра генетика“. И, очевидно, Мария Браняс Морера е била права, предаде The Guardian.

Съобщава се, че проучване на микробиома и ДНК на Браняс, което учените започнали да провеждат преди смъртта й, установило, че гените, които тя е наследила, са позволили на клетките й да се чувстват и да функционират сякаш са с 17 години по-млади, отколкото са в действителност. Освен това микробиотата на Браняс — която се отнася до бактериите в червата, играещи роля в поддържането на здравето — отразява тази на бебе, според изследването, ръководено от професора по генетика в Университета на Барселона, Манел Естелер, водещ експерт по стареенето.

Всекидневникът Ara, който отразява каталунския регион, в който тя е живяла през по-голямата част от живота си, за първи път докладва за резултатите от проучването, което по-рано през март бе описано като “привилегирования геном" на Браняс. Екипът на Естелер установил, че Браняс е запазила яснотата на съзнанието си почти до самия край на живота си. А заболяванията, с които се е борила през дългите си златни години, са били основно ограничени до болки в ставите и загуба на слуха.

Woman who lived to age 117 had genes keeping her cells ‘younger’, study shows



Maria Branyas Morera, US-born supercentenarian who died in Spain last August, found to have microbiota of an infant https://t.co/myNw2h3sFD pic.twitter.com/mOKrq8msPc