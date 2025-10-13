България

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

Вижте какво ще бъде времето в началото на новата седмица

13 октомври 2025, 06:17
П рез нощта, след временно намаление на облачността, от югозапад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът в повечето места ще стихне. Само в Дунавската равнина ще духа слаб до умерен западен вятър. Сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София – около 5градуса.

В понеделник

по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, за София – около 16 градуса. Атмосферното налягане се понижава и ще е близко до средното за месеца.

Над планините

ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.

Над Черноморието

сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17-19 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 38 мин. и залязва в 18 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 9 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 5 мин и изгрява в 23 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

Във вторник

облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините – предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда

на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток.

Източник: НИМХ    
Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
