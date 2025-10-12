България

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

12 октомври 2025, 22:58
Взрив пред сградата на полицията в Дупница
Източник: iStock

С аморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, научи NOVA. Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление, съобщи NOVA.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети. 

От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.

Източник: NOVA    
Дупница Взрив Полиция МВР Самоделен патрон Задържане Инцидент Районно управление Без пострадали Извършител
