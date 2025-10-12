"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

Ф ренският филиал на френско-нидерландската авиокомпания "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) спря полетите от парижкото летище "Шарл де Гол" за столицата на Мадагаскар - Антананариво, до утре включително "от съображения за сигурност", заяви авиокомпанията, цитирана от Ройтерс.

"Ер Франс" следи ситуацията в реално време заедно с властите и "възобновяването на оперативната дейност остава предмет на оценка на положението към дадения ден", се уточнява в изявлението.

Потърпевшите пътници ще бъдат уведомени своевременно, като ще им бъде предложен вариант за нови резервации на полети или за обезщетение, допълни "Ер Франс".

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина днес обяви, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта".