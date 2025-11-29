„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

С ъществува легенда, толкова стара, може би по-стара от някои от най-старите китайски династии. Дори по времето на Първия император на Китай е съществувала жива вяра в задгробния свят. Мъртвите обаче се нуждаели от ескорт, който да им помогне с пътуването в следващия живот. Хейбай Учан, „Черната гвардия“ и „Бялата гвардия“ на подземния свят, се появяват на смъртния одър на наскоро починалите, за да водят душите им към царството на мъртвите. Дори днес хората по света се покланят на тези китайски мрачни жътвари и ги смятат за важна част от китайската религия, съобщи Historic Mysteries.

Митът за Хейбай Учан

Следното е само една версия на легендата за китайските мрачни жътвари.

Преди много време в древен Китай, двама полицаи, Сие Би Ан и Фан У Джиу, били натоварени със задачата да ескортират затворник от един град в друг. По средата на пътуването обаче затворникът успял да избяга в необятната китайска пустош, изненадвайки и двамата пазачи, скачайки в гората.

Китайската пустош била неопитомена. Това било още по-силно изразено през нощта, тъй като диви зверове и неестествени същества бродели из провинцията в лов за следващата си плячка. Въпреки това Сие Би Ан и Фан У Джиу решили да се разделят и да търсят затворника. Те се споразумели да се срещнат под стар и изящен мост, когато слънцето наближи залез, независимо дали някой от тях е намерил изчезналия затворник.

След няколко часа нямало никакви следи от стъпки. Тъй като слънцето било на път да залезе, Сие Би Ан решил, че е най-добре да пристигне по-рано. Чакайки под стария мост, както обещал, полицаят бил нащрек, в случай че види изчезналия затворник или се наложи да отблъсне диви животни или зли духове. Започнал обаче да се излива проливен дъжд. Фан Ву Джиу, който бил съвсем близо, бързо се върнал обратно поради обилните кални свлачища и наводнения.

KPop Demon Hunters showed what the Korean Grim Reapers (Jeoseung Saja) looks like but I present to you the Heibai Wuchang, Chinese escorts to the underworld and they are horrifying. pic.twitter.com/GKspwimeLF — charli (@prettycringey) October 19, 2025

В крайна сметка, Фан У Джиу се олюлял през тежкото време в подножието на стария мост. Но когато стигнал до ръба на моста, бил ужасен да види тялото на приятеля си да се носи надолу по течението. Мостът бил наводнен и Сие Би Ан бил заклещен между здравия стар мост и бурната вода. Съкрушен, Фан У Джиу се обесил точно на ръба на моста, където стоял.

Нефритеният император, върховен бог, който видял акта им на лоялност един към друг, решил да ги възнагради, като ги прероди като генерали на подземния свят, място, което китайците наричат ​​Дийю. Така се появили известните духове, известни като Хейбай Учан.

Характеристики на гвардейците Дийю

Китайският подземен свят, наречен „Дийю“, е сложна система от подземни камери и тунели с десет различни нива – всяко от които наказва различен грях, извършен от душата, докато е била жива.

Буквално преведено като „черно-бяла непостоянност“, Хейбай Учанг функционират като Мрачния жътвар, с когото сме познати на Запад. Но природата на тези вечни стражи на Дийю е по-непредсказуема. Те могат да бъдат доброжелателни и да дарят богатства и печеливши лотарийни номера на добродетелните. От друга страна, те могат да бъдат кошмарни, налагайки мъчителни наказания на онези, които са водили непостоянен живот.

saw a few people wondering about bai wuxiang's hat in the #tgcf AD, so:



bwx's design (+ symbolism) highly references heibai wuchang (黑白无常) who are deities that escort spirits of the dead to the underworld. while the black guard tends to be depicted with a fierce expression+ pic.twitter.com/dhqjRsA5Kh — runiミ☆ (@lunariste) July 11, 2025

Когато Сие Би Ан, или Бялата гвардия, починал от удавяне, езикът му се разтегнал, докато се задъхвал за въздух през последните си мигове от живота. Лицето му също е бяло и той носи бяла роба и висока шапка. В едната си ръка държи ветрило, а в другата - знак или окови.

Лицето на Фан Ву Джиу почерняло заради смъртта му от обесване. Той също носи ветрило и табела с надпис „Награждаване на доброто и наказване на злото“. И двамата са въоръжени с вериги и белезници.

Задължения в Долния свят

Въпреки че са сред най-нисшите божества в йерархията на Дийю, те поемат огромна отговорност като пазители и стражите. Всяка нощ патрулират по улиците за блуждаещите духове на наскоро починалите. Облечен в черно, апатичният жътвар изисква сътрудничество, докато другият, облечен в чисто бяло, съпричастно утешава обърканата душа.

Въпреки това, Хейбай Учанг имат допълнителни задължения. Те също така трябва да поддържат реда и закона в самата община Дийю. За да постигнат това, те трябва да наказват и измъчват зли духове за греховете, които са извършили през живота си. Някои от наказанията им включват дърпане на езика, дърпане на ушите, а в по-екстремни случаи, при много лоши хора, варене.

Призоваване на пазителите на ада

Често срещана практика сред няколко китайски общности по света е поканеното притежание . Тези ритуали за притежание са обичайни в края на китайската Нова година или на рождения ден на боговете – наричани още Джи Тонг.

Пищната гробница на първия император на Китай

По време на практиката медиумите се обличат в традиционни одежди на божества и консумират смес (това зависи от региона или храма), преди да изпаднат в състояние, подобно на транс. В този момент медиумите позволяват на определено божество да завладее телата им, като се отказват от желанието да се съпротивляват на контрола. След като постигнат пълен контрол, божеството се консултира с нуждаещи се или извършва ритуали.

Най-често поклонниците призовават Хейбай Учанг пред други божества поради обещанието за огромно богатство и моралната мъдрост, която те притежават.

Добър или лош е Хейбай Учанг?

Има много истории, свързани с двамата китайски пазители на отвъдния свят. Много свещеници и поклонници често гледат на Черната гвардия, Фан У Джиу, като на морално двусмислен. Някои хора съобщават, че са го виждали да посещава опиумни скривалища, да играе в игрални зали и да се занимава с проститутки през 30-те години на миналия век. Други казват, че това е било поведението му, преди да стане Черната гвардия.

Всъщност, някои китайски общности възприемат Хейбай Учан като неортодоксални или неприятни за почитане божества. Митът зад Пазителите на ада обаче е помогнал на много престъпници и гангстери да се откажат от престъпния си живот. Този рехабилитационен ефект се засилва особено когато храмовете провеждат церемонии „Джи Тонг“, по време на които много поклонници се консултират с духовете за това как могат да живеят морално осъзнат живот. Много неморални или незаконни хора твърдят, че тези божества са им помогнали да променят живота си.

Добри дела на гвардейците

По-скоро богове, отколкото призраци, тези духове, за разлика от много други, се опитват да помогнат на нуждаещите се. Интересен разказ от Китай описва как съпругът на жена с едра шарка я е измамил с всичките ѝ пари. Като егоистичен и алчен мъж, той се оженил за нея само заради богатството на баща ѝ. Тя родила две деца, докато съпругът ѝ се занимавал с чувствени удоволствия, използвайки богатството на жена си.

В крайна сметка съпругът ѝ започнал да ходи в игрални зали. Тъй като никога нямал пари да плати дълговете си, събирачите на дългове идвали в дома ѝ и я заплашвали. В отчаяние жената си помислила, че единственият ѝ избор е самоубийство. Бялата гвардия, Сие Би Ан, я спрял точно навреме. След това я убедил, че ако тя се самоубие, няма да има кой да може да отгледа децата. Легендата разказва, че Сие Би Ан инсценирала смъртта си, като изгорила цялото си богатство и имущество. Впоследствие тя избягала с децата си към нов живот, докато наказвала съпруга си за греховете му.

Влиянието на Хейбай Учан върху морала на поклонниците отразява силната им опора в китайската култура. Всъщност много китайски деца често са учени да не покриват лицата си с одеялата, защото това е знак за смърт в китайската традиция. Ако Стражите на Дийю ги сбъркат с мъртви, те могат да отнемат душите им. Това изглежда предоставя на родителите известна подкрепа. В края на краищата, подобно на Баба Яга или Крампус, Стражите са идеалното плашило, което да принуди непослушните деца да се подчинят.