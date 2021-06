Ще можем да наблюдаваме Марс в яркия звезден куп „Ясли“

Ч ервената планета Марс ще може да се наблюдава на фона на яркия звезден куп М44 "Ясли" в съзвездието Рак на 23 юни около 1 час и 30 минути след залез слънце, тоест около 22:30 ч. за София, съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра "Астрономия" при СУ.

Планетата ще е видима почти точно в центъра на купа

Явлението ще се наблюдава малко трудно, на височина само около 7 градуса над хоризонта, в посока запад-северозапад. Поради това желаещите да го видят трябва да потърсят наблюдателно място с нисък хоризонт в тази посока, съветва българският учен.

Звездният куп М44 "Ясли" е известен още като "Кошерът"

A beehive full of stars.

Messier 44 (The Beehive Cluster)

Photo taken in Powys, Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Astrophotography @Elan_Valley pic.twitter.com/SOaaNu2FMt