Любопитно

29 януари: Отдаваме почит на свети Игнатий Богоносец и на мъченик Димитър Сливенски

Какво се знае за тях:

29 януари 2026, 08:46
29 януари: Отдаваме почит на свети Игнатий Богоносец и на мъченик Димитър Сливенски
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 29 януари почитаме паметта на свети Игнатий Богоносец и паметта на мъченик Димитър Сливенски.

Свещеномъченикът Игнатий (чества се на 20 декември) бил ученик и приемник на апостолите.

Той служил като втори епископ на църквата в Антиохия, Сирия. Заедно със Смирненския епископ Поликарп бил ученик на светия евангелист Йоан Богослов. Пострадал за вярата в 107 г. при император Траян в Рим, разкъсан от зверове в хиподрума (известния "циркус максимус"). След ужасната му мъченическа смърт християни прибрали костите му и ги отнесли в Антиохия. А преди арабите да завземат Антиохия в 637 г., светите му мощи били отново върнати в Рим, където почиват в църквата "Св. Климент". Тези две пренасяния си спомняме днес с молитва към свети Игнатий да бъде наш застъпник пред Бог.

[gallery]9201[/gallery]

Свети Димитър Сливенски е роден в Сливен на 9 октомври 1818 г.

Родителите му години наред били бездетни и Димитър се родил като плод на много молитви. Поради бедност той останал без образование, но редовно посещавал богослуженията и пеел прекрасно наизуст много от църковните песни. След като починали родителите му, той станал слуга на един турчин, който направил опит да го отклони от християнството и да го потурчи.

Димитър обаче твърдо отказал да смени вярата си. Често влизал в спор с мюсюлмани по въпроса за вярата и това стигнало до ушите на властта. Извикали го пред съдията, който се позовал на едно шеговито изказване на Димитър, че би станал мюсюлманин. Имало две възможности: да смени вярата си или да бъде убит. Младият християнин не могъл и да помисли да се отрече от вярата си в Иисус Христос, затова за сетен път заявил, че е християнин и за нищо на света няма да се отрече от спасителната вяра. Тогава бил обезглавен на 30 януари 1841 г. Паметта му се чества на 29 януари, за да не съвпада с утрешния голям празник на светите Трима светители.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Игнатий Богоносец Димитър Сливенски празник църква почит
Последвайте ни
„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Между два свята. И себе си

Между два свята. И себе си

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Служители отмъщават на работодатели с жалби до Инспекция по труда

Служители отмъщават на работодатели с жалби до Инспекция по труда

pariteni.bg
Tesla Model S и Model X отиват в историята, за да влезе в нея Optimus

Tesla Model S и Model X отиват в историята, за да влезе в нея Optimus

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Мария Корино Мачадо: Никой няма доверие на Делси Родригес

Свят Преди 13 минути

Администрацията на Тръмп в момента сътрудничи с Родригес, която пое властта във Венецуела след залавянето от САЩ на авторитарния лидер Николас Мадуро

<p>Мерц:&nbsp;За членство на Украйна в ЕС&nbsp;от 1 януари догодина не може да става и дума</p>

Мерц: Присъединяване на Украйна към ЕС по ускорена процедура е нереалистично

Свят Преди 16 минути

"Всяка страна, която иска да членува в ЕС, трябва да изпълни Копенхагенските критерии, процес, който обикновено отнема няколко години", отбеляза канцлерът

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

България Преди 46 минути

Мъжът загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя

<p>САЩ, Гренландия и Дания започнаха преговори за намаляване на напрежението около Тръмп</p>

САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

Свят Преди 54 минути

Дипломатическите разговори идват след месеци на напрежение между Дания и Съединените щати, които са сред основателите на НАТО

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Извършителят е бил задържан, няма пострадали

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Свят Преди 1 час

Бурята, определена от правителството като „екстремно кулминационно събитие“, доведе до затваряне на училища, сериозни щети по сгради и значителни смущения в транспорта

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

България Преди 1 час

Видеата са били тайно заснемани

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Свят Преди 1 час

Може ли недоволството от Доналд Тръмп в Европа да накара футболните съюзи да се обединят и да бойкотират Мондиал 2026?

<p>Учени откриха точната граница, след която видеоигрите променят тялото ни</p>

Колко часа можете да играете видеоигри, преди това да навреди на здравето ви?

Любопитно Преди 1 час

Защо регулаторът казва „Баланс, а не забрана“ за игрите

Четири дни в леден капан: Куче отказа да изостави тялото на стопанина си в Хималаите

Четири дни в леден капан: Куче отказа да изостави тялото на стопанина си в Хималаите

Любопитно Преди 2 часа

Когато спасителният екип се опитал да вземе тялото, кучето станало агресивно

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Междувременно ЕС се готви да обяви Революционната гвардия на Техеран за терористична организация

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

България Преди 3 часа

Разговорите на президента с Велислава Делчева са насрочени за 13:00 ч., а с Мария Филипова - за 14:00 ч.

Мъж откри семейното съкровище след 80 години, заровено при съветското нахлуване

Мъж откри семейното съкровище след 80 години, заровено при съветското нахлуване

Любопитно Преди 3 часа

Ян Глазевски следвал указанията на карта на половин век

Построен върху лед: Градът, където земята се топи под домовете на хората

Построен върху лед: Градът, където земята се топи под домовете на хората

Любопитно Преди 3 часа

Якутск е разположен върху вечно замръзнала земя, която е останала замръзнала в продължение на хиляди години

От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

Свят Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg
1

Ледени скулптури, вдъхновени от Олимпиадата в Милано

sinoptik.bg

„Благословия и проклятие“: Брус Уилис живее в настоящето, без да знае за диагнозата си

Edna.bg

Опра Уинфри на 72: Жената, която превърна гласа си в сила, а успеха – в мисия

Edna.bg

Германия обсъжда бойкот на Световното първенство по футбол в САЩ

Gong.bg

Левски обяви програмата до мача за Суперкупата на България

Gong.bg

„Лукойл“ продава чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Nova.bg

Родители съдят големи социални платформи за вреди върху психиката на деца

Nova.bg