Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

И скате да се насладите на вкуса на любимото си суши, но нямате време или опит да го приготвите? Подготвихме ви лесна рецепта за мързеливо суши, която дори новак в кухнята може да направи.

Рецептата е на кулинарния блогър Ксения Радостина.

Рецепта за мързеливо суши

Съставки:

варен ориз - 250 г

леко осолена сьомга - 200 г

прясна краставица - 1 бр.

крема сирене - 150 г

нори - 2 листа

Лесен начин за готвене

Нарежете краставицата и сьомгата на кубчета. Оставете ориза да се охлади до стайна температура. Нарежете листата нори на тънки лентички с ножица.

Сложете всичко в купа, добавете крема сирене и разбъркайте добре.

Вземете малко количество от сместа в ръката си и я оформете на топка с размерите на орех или малко по-голяма. Поставете топките в чиния. Можете да добавите соев сос, уасаби или сусамови семена отгоре за вкус и декорация.

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути. Освен това, не е нужно да подреждате перфектно листовете нори или да се страхувате, че рулото ще се разпадне.