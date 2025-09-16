Любопитно

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

16 септември 2025, 06:48
Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка
Източник: IStock

И скате да се насладите на вкуса на любимото си суши, но нямате време или опит да го приготвите? Подготвихме ви лесна рецепта за мързеливо суши, която дори новак в кухнята може да направи.

Рецептата е на кулинарния блогър Ксения Радостина.

Рецепта за мързеливо суши

Съставки:

  • варен ориз - 250 г
  • леко осолена сьомга - 200 г
  • прясна краставица - 1 бр.
  • крема сирене - 150 г
  • нори - 2 листа

Лесен начин за готвене

Нарежете краставицата и сьомгата на кубчета. Оставете ориза да се охлади до стайна температура. Нарежете листата нори на тънки лентички с ножица.

Сложете всичко в купа, добавете крема сирене и разбъркайте добре.

Вземете малко количество от сместа в ръката си и я оформете на топка с размерите на орех или малко по-голяма. Поставете топките в чиния. Можете да добавите соев сос, уасаби или сусамови семена отгоре за вкус и декорация.

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути. Освен това, не е нужно да подреждате перфектно листовете нори или да се страхувате, че рулото ще се разпадне.

Източник: rbc.ua    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

