Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Н а 9 май Национален дворец на културата бе домакин на една от най-емоционалните музикални вечери тази пролет – благотворителния концерт на Мирослав Илич, Яни Янков и оркестър на Миша Миятович. Събитието бе посветено на събирането на средства за медицинска апаратура за единствената детска кардиологична клиника в България.

Концертът бе реализиран с подкрепата на Palms Music и събра стотици почитатели на балканската музика, съпричастни към благотворителната инициатива.

Още в началото на вечерта на екраните в залата бяха излъчени специални видео интервюта с изпълнителите, лекарите от детската кардиологична клиника и организатора на събитието Венцислав Рангелов. Всички те отправиха послание към публиката да подкрепя подобни инициативи и призоваха повече български артисти да застават зад благотворителни каузи.

Във видеата бе припомнено и благородното дело на Мирослав Илич от 2019 г., когато легендарният изпълнител отбеляза 45 години концертна дейност в България. Тогава средствата от неговия концерт бяха дарени за закупуването на апаратура за клиниката, която и днес продължава да бъде в експлоатация и да помага на малките пациенти.

С видео поздрав се включи и легендата на българския футбол Христо Стоичков, който се обърна към приятеля си Мирослав Илич: „Искам да те поздравя за това, което правиш за нашите български деца. На всеки твой концерт ти казваш така: „На който му се пее, да пее. На който му се играе, да играе”. За това тази вечер е твоя, така както винаги си го правил с голямо сърце. Мой брат, обичам те.“.

Месец преди концерта Мирослав Илич, Яни Янков и организаторите посещават детската кардиологична клиника, където се срещат с лекарите, медицинските екипи и децата, нуждаещи се от лечение. Именно тази среща дава още по-силен емоционален заряд на инициативата и превръща концерта в истински жест на съпричастност и човечност.

Вечерта бе открита от две талантливи деца, обединени от любовта към акордеона – 15-годишният Неманя Павлович, известен в Сърбия като Нецо, и 13-годишният Тодор Тодоров

– Тошко от Добрич. Двамата впечатлиха публиката със своите изпълнения и поставиха емоционално начало на концерта.

След тях на сцената излезе българският финалист от най-престижното музикално шоу на Балканите „Zvezde Granda“ – Яни Янков. Със своя силен и впечатляващ глас той бързо завладя публиката и предизвика бурни реакции в залата. Един от най-запомнящите се моменти настъпи, когато певецът покани на сцената своята половинка и отправи публично предложение за брак с думите: „Толкова много те обичам. Искам да остарея с теб. Ще се омъжиш ли за мен?“

След нейното „Да“ залата избухна в аплодисменти и възгласи „Горчиво“, а публиката изпадна в истинска еуфория.

Яни Янков продължи с изпълнения, които докоснаха и развълнуваха зрителите. Особено силно въздействие предизвикаха интерпретациите му на „Излел е Дельо хайдутин“ и „Ако си дал“ – песни, които не са типични за неговия репертоар, но които той изпълни с огромна емоция и уважение.

Кулминацията на вечерта настъпи с появата на легендата на сръбската музика Мирослав Илич. Още с първите акорди публиката го посрещна на крака и запя заедно с него неговите най-обичани хитове. Пред сцената се събираха хора, които танцуваха, снимаха се с изпълнителя и му подаряваха цветя. Атмосферата в залата бе изпълнена с емоция, носталгия и неподправена балканска енергия.

Концертът завърши с общ дует на Мирослав Илич и Яни Янков – символичен финал на една вечер, в която музиката, добротата и човечността се срещнаха на една сцена.

Благотворителният концерт в София показа, че когато големите артисти застават зад значими каузи, музиката може не само да вдъхновява, но и реално да променя човешки съдби.