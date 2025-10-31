  Специално съдържание

Любопитно

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

Инициативата „Моят зелен град“ ще продължи със залесителни акции в Пловдив и Бургас

31 октомври 2025, 10:00
„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

С ъс засаждането на 60 дървета в центъра на София екипът на Кока-Кола ХБК България и партньори символично отбелязаха 60-ата годишнина от производството на първата бутилка Кока-Кола в България. Освен служителите на компанията в засаждането се включи кметът на столицата – Васил Терзиев, както и представители на дългогодишни партньори на Кока-Кола ХБК, сред които са верига ресторанти Happy. Доброволческата инициатива „Моят зелен град“ ще продължи с акции в Пловдив и Бургас през ноември, където в засаждането ще се включат представители на местната власт, Националната асоциация на доброволците в България и  фондация Be Active.

„Щастлив съм, че освен значимия икономически отпечатък, който оставя Кока-Кола в България, с колегите и партньорите ни споделяме и една и съща кауза – грижата за средата, в която живеем. През последните години с доброволческите ни инициативи засадихме стотици дървета в градовете и почистихме разделно тонове отпадъци, за да върнем красотата на обичани места за отдих. Вярвам, че това е устойчивият модел, по който трябва да работи всеки отговорен бизнес.“, каза Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

Дарените и засадени дървета са 4 широколистни вида – червен кестен, липа, чинар и плачеща върба, подбрани заради тяхната устойчивост и способност да допринасят за по-здравословна и красива градска среда. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани със Столична община и отговарят на нуждите на емблематичните за софиянци локации – пешеходната алея от Орлов мост до Софийския университет, Княжеската и Борисовата градина.

„Когато бизнес, община и граждани работят заедно, резултатът се измерва в по-добро качество на живот, по-здравословна среда и по-дългосрочна устойчивост на града. Затова благодаря на екипа на Кока-Кола ХБК България и на всички доброволци, които правят София не просто по-зелена, а по-добра за живеене.“, сподели Васил Терзиев, кмет на София.

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК. По повод отбелязването на нейното пълнолетие, по-рано тази година стотици доброволци от Кока-Кола ХБК почистиха и облагородиха парк „Кремиковци“ и обособиха нови пешеходни алеи за разходка около коритото на Перловска река.

Като част от предишни издания на „Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност. Само за последните четири издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха над 300 широколистни и иглолистни дървета в центъра на София, Пловдив и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.

Последвайте ни

  Специално съдържание

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 21 минути

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 24 минути

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

<p>Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим</p>

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

България Преди 42 минути

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, дефицитът ни е много по-сериозен от представениям, заяви вицепрезидентът

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Свят Преди 1 час

Според Киев използването на тази ракета от Русия е довело това САЩ да напуснат договор за ядрени оръжия

.

Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени

Свят Преди 1 час

Полет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

България Преди 1 час

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Свят Преди 1 час

.

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 1 час

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

<p>&bdquo;Уолтопия&ldquo; стана жертва на кибератака</p>

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

България Преди 1 час

Собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 1 час

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Свят Преди 1 час

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Свят Преди 2 часа

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 2 часа

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 2 часа

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

България Преди 2 часа

Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

Барселона задържа талант, искан от ПСЖ

Gong.bg

Капитаните на Локомотив и Ботев на крака при кмета на Пловдив

Gong.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg