Любопитно

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Състоянието ѝ продължава вече пет години и разрушава живота ѝ, но науката още търси отговор

8 август 2025, 09:40
Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо
Източник: iStock/Getty Images

Л екари в Китай твърдят, че са озадачени от случая на млада жена, която изпитва неконтролируеми оргазми по няколко пъти на ден - състояние, което оставя 20-годишната пациентка в постоянно възбудено състояние, пише The Post.

„Симптомите на сексуална възбуда се характеризират с повтарящи се и спонтанни оргазмени преживявания“, пишат Джин Ян и Дафанг Оуян от Шестата болница на Пекинския университет в проучване на необичайния случай, публикувано в AME Case Reports.

Пет години мъчение с „внезапни оргазми без причина“ без никаква стимулация:

В продължение на пет години анонимната 20-годишна жена преживявала тези „внезапни оргазми без причина“  - без никаква сексуална стимулация, което накарало експертите да заключат, че страда от синдром на персистираща генитална възбуда (PGAD), съобщава PsyPost. Макар това състояние да звучи като дълъг купон, постоянната възбуда може да бъде истинско мъчение - причинявайки „значително нарушение на психосоциалното благосъстояние и ежедневното функциониране“, се казва в изследването.

Това със сигурност важи за пациентката, която изпитвала сериозен стрес и не можела да посещава училище или работа, нито да поддържа взаимоотношения.

Три причини, поради които жените имитират оргазъм
3 снимки
секс
секс
секс

Диагнозата дошла с години закъснение.

Симптомите ѝ се проявили за пръв път, когато била на 14 години - започвайки с „електрическо“ усещане в корема и тазови контракции, наподобяващи оргазми.

По същото време момичето започнало да развива и повишена сензитивност, както и странни вярвания - като това, че другите могат да четат мислите ѝ. Това довело до хоспитализация година по-късно и лечение за депресивни и психотични симптоми.

Въпреки различни терапии - включително антиепилептични и психиатрични медикаменти - симптомите ѝ продължили, като тя била убедена, че оргазмите ѝ се предизвикват от външни фактори.

Най-абсурдните и забавни реплики, казани по време на оргазъм
8 снимки
секс
секс
секс
секс

Състоянието ѝ се влошило до краен предел.

Когато най-накрая постъпила в болница, състоянието ѝ било изключително изострено.

Невролозите първоначално изключили епилепсия чрез ЕЕГ мониторинг и други тестове, а физическите прегледи не показали структурни отклонения в мозъка или половите органи, които биха могли да предизвикат постоянната възбуда.

В крайна сметка, лекарите поставили диагнозата PGAD, след като антипсихотично лечение облекчило както оргазмите, така и заблудите ѝ.

След няколко седмици терапия състоянието ѝ се подобрило до степен, в която тя можела да се върне на работа и да води социален живот.

Но при спиране на лечението, симптомите ѝ се връщали с пълна сила.

PGAD остава почти неизвестен синдром.

Описан за пръв път официално едва през 2001 г., състоянието засяга приблизително 1% от жените в САЩ, но често остава недиагностицирано, според Cleveland Clinic.

Възможните причини включват всичко - от проблеми с нервите и кръвообращението, до ефекти от антидепресанти като селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRIs).

Някои учени дори свързват аномалията с дисбаланс в нивата на допамин - невротрансмитер, свързан със системата за възбуда и награда в мозъка. Смята се, че антипсихотиците, използвани при пациентката, потиснали именно тази допаминова реакция, намалявайки симптомите ѝ.

За съжаление, PGAD все още няма сигурно и ефективно лечение.

Неконтролируеми оргазми PGAD Синдром на персистираща генитална възбуда Медицински случай Психично здраве Млада жена Неврология Допамин Лечение Редки заболявания
Последвайте ни

По темата

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват кражба на ток във великотърновско, собственика „копаел” криптовалути

Разследват кражба на ток във великотърновско, собственика „копаел” криптовалути

България Преди 15 минути

По време на акцията са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система

.

САЩ отварят център за задържане на нелегални имигранти край Мексико

Свят Преди 32 минути

Президентът Доналд Тръмп обяви за абсолютен приоритет експулсирането на милиони нелегални имигранти

<p>Японски гигант атакува Perplexity в съда</p>

Най-големият вестник в Япония съди AI компанията Perplexity за „кражба“ на 120 000 статии

Свят Преди 1 час

Делото, заведено на 7 август, е едно от редицата дела, заведени от медийни компании по целия свят срещу AI фирми, които използват техния материал

,

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

България Преди 1 час

Защо мъж бе глобен за превишена скорост, заснета от тринога, няколко пъти по едно и също време?

Снимката е илюстративна

Арестуваха спасител от плажа в Обзор за наркотици

България Преди 1 час

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа

<p>Честит рожден, Маестро!</p>

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

Любопитно Преди 1 час

Още събития от 8 август – прочетете в нашия материал

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 2 часа

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

.

Как да разпознаем фалшивото евро

България Преди 2 часа

С влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите банкноти у нас

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

България Преди 2 часа

Новата стъпка към приемането на еврото: Как ще изглеждат етикетите, къде ще виждаме цените в две валути и какво това означава за потребителите

<p>Цена за главата му - САЩ предлагат $ 50 млн. за залавяне на Мадуро</p>

САЩ увеличават на 50 милиона долара наградата за венецуелския президент Мадуро

Свят Преди 2 часа

Той е обвинен в трафик на наркотици

.

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 2 часа

Пламна и Шуменското плато

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 3 часа

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

,

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

България Преди 3 часа

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Джъстин Бийбър показа сина си за първи път в музикален клип (ВИДЕО)

Edna.bg

Над 20 000 продадени билета за България - Испания

Gong.bg

Адем Ляич стана съотборник с българин във ФК Сараево

Gong.bg

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново

Nova.bg

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Nova.bg