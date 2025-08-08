Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Л екари в Китай твърдят, че са озадачени от случая на млада жена, която изпитва неконтролируеми оргазми по няколко пъти на ден - състояние, което оставя 20-годишната пациентка в постоянно възбудено състояние, пише The Post .

„Симптомите на сексуална възбуда се характеризират с повтарящи се и спонтанни оргазмени преживявания“, пишат Джин Ян и Дафанг Оуян от Шестата болница на Пекинския университет в проучване на необичайния случай, публикувано в AME Case Reports.

Пет години мъчение с „внезапни оргазми без причина“ без никаква стимулация:

В продължение на пет години анонимната 20-годишна жена преживявала тези „внезапни оргазми без причина“ - без никаква сексуална стимулация, което накарало експертите да заключат, че страда от синдром на персистираща генитална възбуда (PGAD), съобщава PsyPost. Макар това състояние да звучи като дълъг купон, постоянната възбуда може да бъде истинско мъчение - причинявайки „значително нарушение на психосоциалното благосъстояние и ежедневното функциониране“, се казва в изследването.

Това със сигурност важи за пациентката, която изпитвала сериозен стрес и не можела да посещава училище или работа, нито да поддържа взаимоотношения.

Диагнозата дошла с години закъснение.

Симптомите ѝ се проявили за пръв път, когато била на 14 години - започвайки с „електрическо“ усещане в корема и тазови контракции, наподобяващи оргазми.

По същото време момичето започнало да развива и повишена сензитивност, както и странни вярвания - като това, че другите могат да четат мислите ѝ. Това довело до хоспитализация година по-късно и лечение за депресивни и психотични симптоми.

Въпреки различни терапии - включително антиепилептични и психиатрични медикаменти - симптомите ѝ продължили, като тя била убедена, че оргазмите ѝ се предизвикват от външни фактори.

Състоянието ѝ се влошило до краен предел.

Когато най-накрая постъпила в болница, състоянието ѝ било изключително изострено.

Невролозите първоначално изключили епилепсия чрез ЕЕГ мониторинг и други тестове, а физическите прегледи не показали структурни отклонения в мозъка или половите органи, които биха могли да предизвикат постоянната възбуда.

В крайна сметка, лекарите поставили диагнозата PGAD, след като антипсихотично лечение облекчило както оргазмите, така и заблудите ѝ.

След няколко седмици терапия състоянието ѝ се подобрило до степен, в която тя можела да се върне на работа и да води социален живот.

Но при спиране на лечението, симптомите ѝ се връщали с пълна сила.

PGAD остава почти неизвестен синдром.

Описан за пръв път официално едва през 2001 г., състоянието засяга приблизително 1% от жените в САЩ, но често остава недиагностицирано, според Cleveland Clinic.

Възможните причини включват всичко - от проблеми с нервите и кръвообращението, до ефекти от антидепресанти като селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRIs).

Някои учени дори свързват аномалията с дисбаланс в нивата на допамин - невротрансмитер, свързан със системата за възбуда и награда в мозъка. Смята се, че антипсихотиците, използвани при пациентката, потиснали именно тази допаминова реакция, намалявайки симптомите ѝ.

За съжаление, PGAD все още няма сигурно и ефективно лечение.