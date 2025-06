Създателите на "медитация с оргазъм" са обвинени в сексуално насилие и принудителен труд

Д вете основателки на компанията OneTaste, Никол Дедоне и Рейчъл Червиц, бяха признати за виновни по обвинения за участие в схема за принудителен труд, при която уязвими служители са били принуждавани да извършват унизителни сексуални действия срещу символично или никакво възнаграждение, предаде New York Times.

Присъдите срещу Дедоне и Червиц бяха произнесени след петседмичен съдебен процес, по време на който съдебните заседатели се запознаха с шокиращи свидетелства за практики, рядко дискутирани в съдебна зала. По време на обявяването на присъдата, Дедоне – облечена в светлосин панталон – се усмихна и кимна, докато прегръщаше адвокатката си Дженифър Бонджийн. За разлика от нея, Червиц остана безмълвна.

Съдебната зала беше изпълнена с около две дузини поддръжници на обвинените, много от които остават свързани с OneTaste. Джоузеф Ночела, временно изпълняващ длъжността федерален прокурор за Източния окръг на Ню Йорк, заяви, че присъдата е "разкрила" Дедоне и Червиц като “измамници, които се възползват от уязвими жертви”.

Двете жени очакват присъди от до 20 години затвор през септември, като защитата вече обяви намерения да обжалва.

Прокурорите изградиха случая около широкото понятие за "принуда", като подчертаха, че обвиняемите не са използвали физическо насилие или изнудване – характерно за други криминални процеси срещу водачи на секти – а са разчитали на психологически натиск, контрол и манипулация.

Култът на OneTaste

BROOKLYN (CN) — On a drizzly Brooklyn Monday, potential jurors filed into a federal courtroom where sat Nicole Daedone and Rachel Cherwitz, two California women accused of abusing staff at a controversial organization that promoted sex acts — namely women’s orgasms — as a method… pic.twitter.com/33eFsG8JbW — Qᴀɢɢ.ɴᴇᴡꜱ (@qaggnews) May 6, 2025

OneTaste, основана през 2004 г. в Сан Франциско от Никол Дедоне, набира популярност в САЩ и Европа с т.нар. „медитация с оргазъм“. Тази практика включва мъж с ръкавици, който продължително докосва гениталиите на жената, докато тя лежи в поза пеперуда за около 15 минути. Оргазмената медитация е представена като средство за духовна трансформация и овластяване на жените, като съществува и версия за мъже. В разгара на дейността си, OneTaste разширява присъствието си в множество големи градове, привличайки многобройни последователи и значителен медиен интерес. Дедоне е бивша проститутка, израснала в семейство на насилник, и твърди, че ученията й са вдъхновени от традиционни будистки практики.

В разгара си OneTaste има локации в Остин, Тексас; Чикаго; Денвър; Ню Йорк; и други градове. Но с нарастването на размера и влиянието на OneTaste започнаха да се появяват обвинения, че компанията насърчава обидна работна среда.

Тревожни сигнали

In their one-count indictment, the prosecutors alleged a conspiracy and not a “substantive crime” against Nicole Daedone and Rachel Cherwitz. A substantive crime is an illegal act that directly violates a law. The primary offenses of our legal system – theft, murder, assault,… pic.twitter.com/dsJRSvBEld — Frank Report (@realfrankreport) July 12, 2024

С нарастване на популярността обаче се появяват и тревожни сигнали. През 2018 г. разкрития на Bloomberg Businessweek разкриват, че бивши служители са натрупвали тежки дългове заради курсове, а в организацията царяла култура на безплатен труд, психологически натиск и сексуална експлоатация. Скоро след това OneTaste преустановява дейността си в САЩ, макар за кратко да функционира в Лондон.

Федералното обвинение сочи, че Червиц и Дедоне вербували жени в уязвимо положение, заставяли ги да плащат до петцифрени суми за курсове, и са ги малтретирали психологически и сексуално. В съда повече от шест бивши служителки свидетелстват, че ръководството е упражнявало тотален контрол над живота им – от сексуалния опит до личните отношения. Жените добавиха, че компанията е оформила самоличността им и че вярват, че напускането ще сложи край на пътя им към просветлението.

Сексуално насилие

Моногамните сексуални и романтични връзки са били обезсърчени, а служителите са имали унизителни сексуални задачи.

От готвене до секс с най-богатите инвеститори на OneTaste, според свидетелски показания.

Founders of OneTaste ‘orgasm cult’ guilty of grooming employees to have sex with clients https://t.co/nAQsO4o4fH pic.twitter.com/4fZvOY8XOA — New York Post (@nypost) June 9, 2025

Служителите са насърчавани да участват в оргазмена медитация с възможно най-много хора и всяка сутрин в общите домове на компанията са започвали по този начин.

People feared "being kicked out of the group chat" if they left the orgasmic meditation company OneTaste. Does that make their work forced labor? https://t.co/R2V1VRlybG — reason (@reason) June 4, 2025

Някои от бившите служителки твърдят, че редовно са били инструктирани да доставят сексуално удоволствие на романтичния партньор на Делоне, чрез полов акт, бичуване и водене на каишка.

Изолацията, колективното съжителство и размиването на границите между доброволност и принуда са били централен инструмент за контрол.

В свои публични изявления след процеса Никол Дедоне подчерта, че целите ѝ били единствено духовни, а работата ѝ погрешно е била характеризирана като престъпна. Въпреки присъдата тя заяви, че ще продължи мисията си за „освобождение на жените и хората”, независимо къде се намира.

Дедоне, според видеоклипове, показани от прокурорите по време на процеса, проповядва, че оргазмената медитация може да освободи жените от минали сексуални травми и че те могат да избегнат такава травма напълно, ако винаги са в настроение за секс.

“Истинският начин да отклоните изнасилването е да се възбудите на 100 процента, защото тогава няма какво да се изнасили", каза Дедоне на коучин семинар на OneTaste през 2013 г.

Прокуратурата обаче бе категорична, че учението и методите на Дедоне са били средство за контрол и експлоатация.

„Този процес е за група жени, които са дали всичко на тези обвиняеми. Парите си, времето си, телата си, достойнството си, а в крайна сметка и разума си“, заяви прокурор Нина Гупта в заключителните пледоарии.