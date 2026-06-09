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Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа

Огромен масив от ледена вода на юг от Гренландия сигнализира за критичното отслабване на Гълфстрийм. Учените предупреждават за внезапен климатичен шок и сурови зими

9 юни 2026, 06:44
Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа
Източник: iStock

Д окато по-голямата част от планетата се бори с рекордни горещини, учените са сериозно разтревожени от една противоположна и изключително опасна климатична аномалия. В Северния Атлантически океан, точно на юг от Гренландия, се разраства т.нар. „Студено петно“ (Cold Blob) – огромен масив от необичайно студена вода, който може да сигнализира за наближаването на катастрофална повратна точка за климата на Земята.

Докато глобалните океански температури непрекъснато се покачват, тази изолирана зона остава леденостудена. Според океанолозите това явление не е просто повърхностна странност на времето, а пряк резултат от ускореното топене на ледената покривка на Гренландия.

Огромните количества сладка вода, които се изливат в океана, разреждат солената морска вода, правейки я по-лека. Това пречи на студената вода да потъне на дъното – ключов процес, който задвижва глобалните океански течения.

Сривът на Океанския конвейер

Основното опасение на учените е, че Студеното петно е ясен знак за критичното отслабване на Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC). Това е мощна система от течения (включваща и Гълфстрийм), която действа като огромен климатичен конвейер – тя пренася тропическа топлина от екватора на север и регулира времето на цялата планета.

„Ако AMOC се срине, това няма да е постепенна промяна, а внезапен климатичен шок със зашеметяващи последствия“, предупреждават климатолозите.

Проучванията показват, че това течение вече е в най-слабата си точка от над 1000 години насам. Пълното му спиране би предизвикало екологичен и хуманитарен хаос.

Какво ще се случи при катастрофален сценарий?

Ако повратната точка бъде премината, последиците ще се усетят мигновено в световен мащаб:

  • Ледников период в Европа: Температурите на Стария континент ще паднат драстично, а зимите ще станат изключително сурови, променяйки напълно начина на живот и селското стопанство.
  • Покачване на морското равнище: Нивото на водата по източното крайбрежие на Северна Америка ще се покачи рязко, заплашвайки мегаполиси като Ню Йорк и Маями.
  • Хаос с мусоните: Ключови дъждовни системи в Азия и Южна Америка ще се изместят, което ще доведе до невиждани суши, провал на реколтите и недостиг на храна за милиарди хора.

Студеното петно в Атлантика е сериозно напомняне, че климатичните системи на Земята са дълбоко свързани. Повишаването на температурите на едно място може да предизвика смразяващ ефект на друго, а учените са категорични: това мистериозно петно е червен картон за човечеството, който показва, че времето за реакция изтича.

Източник: TOI    
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