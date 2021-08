Ангела Меркел вдъхнови производител на коледна украса

А нгела Меркел наближава края на 16-годишното си управление като федерален канцлер на Германия и бе почетена от производител на традиционни дървени фигури за украса, съобщи ДПА.

Фигурите от района на планината Ерцгебирге в Саксония са особено популярни по Коледа.

Дървено човече, произведено по-рано тази година и вдъхновено от водещия вирусолог от берлинската болница "Шарите" Кристиан Дростен, се превърна в сензация в Германия. Дростен създаде първия в света тест за новия коронавирус.

"Предлагаме фигура на канцлерката в типичната й поза с оформен ромб от пръстите на ръцете ѝ, облечена в блейзер в розово, тюркоазено или лилаво", каза Андреас Билц, управляващ директор на компанията - производител "Зайфен фолк арт".

Holzkunst - Die hölzerne Kanzlerin: Auch Angela Merkel gibt’s jetzt als Räuchermännchen via @maz_online

-

Ist dann immer so das diminutiv, was in Ostdeutschland Gang&Gäbe ist. So Karneval Lauf links gedreht und nicht als 5.Jahreszeit, sondern Ganzjährighttps://t.co/UEfsQBSifc