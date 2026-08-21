Медицински феномен: Излекуваха питон от рак с иновативна терапия за хора

Г игантски питон, борещ се с коварен тумор, бе спасен благодарение на революционно лечение, приложено за първи път в света върху змия, пише Sky News.

4,5-метровият мрежест питон от зоопарка в Честър, Великобритания - кръстен Джоди Фостър на известната холивудска актриса - вече бил претърпял една операция за отстраняване на злокачествен фибросарком. За съжаление туморът се върнал отново и започнал бързо да засяга челюстната му кост.

„Когато туморът се завърна и започна да разрушава част от челюстта ѝ, знаехме, като ветеринари, че втора операция сама по себе си няма да е достатъчна. Бяхме изправени пред реалната опасност да я загубим, тъй като образуванието ѝ пречеше да се храни“, споделя Иън Ашпол, главен ветеринарен лекар в зоопарка.

Fangs a lot! Sick snake called Jodie Foster given human cancer therapy https://t.co/BcYL2msFNa — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2026

Операция върху "двойно легло" и първа по рода си процедура

Заедно със онколози от Университета в Ливърпул, екипът взел решение да подложи Джоди на електрохимиотерапия - лечение, използвано първоначално при хора, което се прилага за първи път при влечуго от този вид.

Поради огромните размери на питона, той бил упоен в собственото си заграждение и пренесен до клиниката, където се наложило лекарите да съединят две операционни маси, за да съберат огромното му тяло.

Д-р Ашпол отстранил туморната маса и част от увредената челюстна кост, след което приложил електрохимиотерапията за унищожаване на остатъчните ракови клетки.

Методът комбинира химиотерапевтичния препарат блеомицин с поредица от прецизно контролирани електрически импулси, насочени директно към засегнатото място. Електричеството прави раковите клетки временно по-пропускливи, което позволява на лекарството да навлезе максимално ефективно и в много по-ниски, безопасни дози.

Пълен успех и нов живот

A python with a tumor in its jaw has received pioneering human cancer therapy in a "world-first" course of treatment 🐍



Jodie Foster, named after the Hollywood actress, was given a mix of electrochemotherapy and surgery by Chester Zoo and University of Liverpool experts.



She's… pic.twitter.com/vQ6q06QqRy — Hits Radio News (@HitsRadioNews) August 21, 2026

„Да я видим отново жизнена и енергична е невероятно удовлетворяващо. Преди няколко месеца наистина не знаехме дали ще оцелее. Днес тя се храни нормално, проучва заграждението си и се държи точно така, както се надявахме“, допълва д-р Ашпол.

От зоопарка потвърждават, че въпреки загубата на част от челюстната си кост, апетитът и ловните способности на Джоди не са засегнати, а последните прегледи показват, че ракът е напълно отстъпил.