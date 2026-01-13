Любопитно

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

13 януари 2026, 09:58
Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови
Източник: istock

Т уризмът в Гърция е изправен пред сериозни затруднения, след като летищата на два от най-посещаваните острови – Корфу и Санторини, бяха временно затворени заради мащабни ремонти на пистите.

От 12 януари 2026 г. международните летища на двата острова не обслужват редовни полети. Летище Корфу ще остане затворено до 26 януари, а Санторини – до 19 януари, като през този период са разрешени само спешни и медицински полети.

Ремонтите са част от програма за модернизация на летищната инфраструктура, изпълнявана от Fraport Greece, с цел повишаване на безопасността и капацитета преди активния летен сезон. Въпреки това затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес.

Пътуващите до Корфу и Санторини са принудени да търсят алтернативни маршрути – през Атина или с фериботи от континентална Гърция. От туристическия сектор предупреждават за допълнителни неудобства и призовават пътниците да следят актуалната информация от авиокомпаниите.

Очаква се след приключване на ремонтите летищата да възобновят нормалната си работа и да посрещнат увеличения туристически поток през лятото на 2026 г.

Източник: Travel and Tour World    
Туризъм Гърция Затворени летища Корфу Санторини Ремонтни дейности Летищна инфраструктура Отменени полети Алтернативни маршрути Fraport Greece Летен сезон 2026
