Магарето от "Шрек" ще има собствен филм: Еди Мърфи разкри ексклузивни подробности

В селената на Шрек продължава да изумява! След дългоочакваната премиера на Шрек 5, по екраните ще излезе самостоятелен филм за един от най-обичаните герои във поредицата - Магарето.

Еди Мърфи, който озвучава този харизматичен герой, ексклузивно потвърди тази информация, разкривайки сензационни подробности за началото на снимките и сюжета на предстоящия филм.

Разширяване на вселената на Шрек: нови приключения и скок във времето

Феновете на Шрек с нетърпение очакват петата част от поредицата, чийто трейлър беше пуснат през февруари 2025 г. Той потвърди значителен скок във времето в сюжета, където дъщерята на Шрек, която вече е станала тийнейджърка, ще бъде озвучена от Зендая.

Въпреки това, освен основната поредица, DreamWorks Animation планира да задълбочи историята на един от ключовите герои - Магарето.

Eddie Murphy confirms a ‘DONKEY’ movie is happening.



“Donkey's going to have his own movie, own little story with his dragon wife and his kids that are half-dragon and half-donkeys. They've written this funny story”



