Лисабон - един красив град, туптящ в ритъма на фадо

М алки, китни улички, цветни и красиви къщички, цветя и прекрасни аромати.

От малко магазинче за ръчно направени бижута се чува тихо фадо ( или фаду).

Атмосферата е пленяваща и вдъхновяваща.

В следващите редове ви разказваме за Лисабон - столицата на Португалия.

Основан като финикийска или гръцка колония, след завладяването от римляните градът е включен в провинция Лузитания.

Завладян е от маврите около 711 и е превзет отново през 1147 от Афонсу Енрикеш, първият крал на Португалия. Лисабон става столица на страната през 1260, а през 1290 е основан Лисабонският университет.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КРАСИВИ СНИМКИ ОТ ЛИСАБОН

Не е случайно, че тук процъфтяват различни култури, което си личи от красивата архитектура и изкуство в града.

Лисабон достига своя голям разцвет през XVI век, по време на Португалската империя.

Превръща се в европейски център на търговията с Азия. През 1755 Лисабон е засегнат от голямото лисабонско земетресение, при което загиват около 90 000 души, около 1/3 от жителите на града, и почти всички сгради са разрушени.

Градът е възстановен по план на маркиз Помбал.

В наши дни Лисабон привлича туристи от цял свят, а нас ни кара да мечтаем.

Португалската столица се оказва основно вдъхновение в новия албум на поп кралицата Мадона.

Десетина масички, дървени табуретки, пиано и окачени на стената китари - "вдъхновението за новия си албум получих именно тук, в бар "Тежу" в Лисабон", сподели певицата миналата година в Туитър.

Inspiration for my new Record all started here in Lisbon at Tejo bar! 🎼🎸💃🏾 with #dinodsantiago #vaniaduarte #fado #morna #funana #magic #music 🇵🇹 #mertalas pic.twitter.com/vfQfBFJPSG