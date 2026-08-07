Легендарният Arctic Sunrise на „Грийнпийс“ акостира във Варна: Ето кога може да го посетите

Л егендарният ледоразбивач Arctic Sunrise на международната природозащитна организация „Грийнпийс“ акостира във Варна. На 7 и 8 август корабът ще отвори врати за посетители в рамките на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“.

Източник: NOVA/Емил Дамянов

По време на престоя си във Варна Arctic Sunrise ще бъде домакин на срещи с журналисти, фотографска изложба, посветена на 15-годишната дейност на „Грийнпийс“ в България, както и прожекция на документалния филм „Аз, морето – Живот в мълчание“. Лентата разказва за подводния свят на Черно море и заплахите, пред които е изправена морската екосистема.

„Черно море е едно от най-красивите и уязвими места на планетата. Надявам се посещението ни да мотивира повече хора да се ангажират с опазването му“, заяви капитанът на Arctic Sunrise Пеп Барбал Бадиа.

„Градове без газ“

По време на визитата си във Варна „Грийнпийс“ – България ще даде старт и на инициативата „Градове без газ“.

Кампанията насърчава общините да насочват инвестициите си към енергийна ефективност и местни възобновяеми енергийни източници, вместо към изграждането на нова газова инфраструктура.

Според организацията подобни решения могат да помогнат за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за ограничаване на замърсяването.

Източник: NOVA/Емил Дамянов

Кораб с история

Arctic Sunrise има над 30-годишна история като плаваща база за научни експедиции и природозащитни кампании.

Корабът последно посети Варна през 2013 г. След това участва в протестна акция срещу проучванията за нефт в Арктика. При операцията руските власти задържаха 30 активисти и журналисти.

Случаят стана известен като „Arctic 30“ и предизвика широк международен отзвук.

През годините Arctic Sunrise е участвал в редица кампании на „Грийнпийс“, свързани с опазването на океаните, климата и морските екосистеми.

Кога може да бъде посетен?

Желаещите да разгледат кораба във Варна ще могат да го направят на:

- 7 август: от 16:00 до 20:00 часа;

- 8 август: от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.

Посещението е част от кампанията на „Грийнпийс“ за по-активно опазване на Черно море и ограничаване на зависимостта от нефт и газ.