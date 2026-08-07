Легендарният Arctic Sunrise на „Грийнпийс“ акостира във Варна: Ето кога може да го посетите

Л егендарният ледоразбивач Arctic Sunrise на международната природозащитна организация „Грийнпийс“ акостира във Варна. На 7 и 8 август корабът ще отвори врати за посетители в рамките на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“.
По време на престоя си във Варна Arctic Sunrise ще бъде домакин на срещи с журналисти, фотографска изложба, посветена на 15-годишната дейност на „Грийнпийс“ в България, както и прожекция на документалния филм „Аз, морето – Живот в мълчание“. Лентата разказва за подводния свят на Черно море и заплахите, пред които е изправена морската екосистема.
„Черно море е едно от най-красивите и уязвими места на планетата. Надявам се посещението ни да мотивира повече хора да се ангажират с опазването му“, заяви капитанът на Arctic Sunrise Пеп Барбал Бадиа.
- „Градове без газ“
По време на визитата си във Варна „Грийнпийс“ – България ще даде старт и на инициативата „Градове без газ“.
Кампанията насърчава общините да насочват инвестициите си към енергийна ефективност и местни възобновяеми енергийни източници, вместо към изграждането на нова газова инфраструктура.
Според организацията подобни решения могат да помогнат за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за ограничаване на замърсяването.
- Кораб с история
Arctic Sunrise има над 30-годишна история като плаваща база за научни експедиции и природозащитни кампании.
Корабът последно посети Варна през 2013 г. След това участва в протестна акция срещу проучванията за нефт в Арктика. При операцията руските власти задържаха 30 активисти и журналисти.
Случаят стана известен като „Arctic 30“ и предизвика широк международен отзвук.
През годините Arctic Sunrise е участвал в редица кампании на „Грийнпийс“, свързани с опазването на океаните, климата и морските екосистеми.
- Кога може да бъде посетен?
Желаещите да разгледат кораба във Варна ще могат да го направят на:
- 7 август: от 16:00 до 20:00 часа;
- 8 август: от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.
Посещението е част от кампанията на „Грийнпийс“ за по-активно опазване на Черно море и ограничаване на зависимостта от нефт и газ.