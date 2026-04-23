„Красиви до болка" в „Темата на NOVA"

23 април 2026, 15:36
Мари Харитова   
Източник: Красена Ангелова/NOVA

К расиво, нормално, достатъчно – докъде стигат границите на новите стандарти за красота, наложени от социалните мрежи и от изкуствения интелект? И колко опасен може да бъде стремежът ни към съвършенство? Отговорите търсят дигиталният журналист Мари Харитова и операторът Николай Кънчев тази събота в „Темата на NOVA”.

Естетичните процедури в световен мащаб вече надхвърлят 38 милиона годишно, с ръст от над 40% за последните години, отчитат медици. В България обаче липсва единна статистика и регистър. Секторът включва стотици клиники и хиляди козметични студиа, но липсата на строга регулация сериозно завишава рисковете за пациентите. В същото време все повече и все по-млади момичета избират да променят външния си вид с радикални оперативни процедури.

Според лекари и психолози, зад промяната обикновено стои несигурност и постоянно сравнение с все по-недостижимите критерии за красиво в обществото и в дигиталната среда. Има ли изход? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Красиви до болка“ в „Темата на NOVA“ на 25 април, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

9 често срещани спешни случаи при котките

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

