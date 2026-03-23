Любопитно

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

AI момичето Джесика Фостър натрупа милион последователи с фалшиви военни снимки и подкрепа за Тръмп, разкривайки нова стратегия за политическа пропаганда и монетизация чрез генерирани образи, които заличават границата между реалност и илюзия

23 март 2026, 11:21
Източник: Getty Images

Х иляди потребители останаха възхитени от „момичето-мечта“ на движението MAGA (Make America Great Again). Тя е красивата блондинка от армията Джесика Фостър, която позира до изтребител F-22 Raptor, носи камуфлаж в пустинята и се разхожда по пистата рамо до рамо с президента Доналд Тръмп в деня на първите удари срещу Иран, пише The Washington Post.

Изобилието от снимки и видеоклипове, изобразяващи патриотичния живот на това идеално момиче, доведе до истинска експлозия в нейния профил в Instagram. Само за четири месеца тя успя да натрупа над милион последователи.

  • Красивата фасада на изкуствения интелект

Истината обаче е по-различна: Джесика Фостър е илюзия. Тя е напълно фалшив образ, за който експертите са категорични, че е създаден чрез генератор на изображения с изкуствен интелект (AI). Липсват каквито и да е публични записи за военна служба на името на Фостър, а профилът ѝ – макар и немаркиран като AI – е пълен с индикации за своя технологичен произход. Между множеството постове в подкрепа на Тръмп, Фостър често публикува и провокативни кадри на краката си.

Вирусният възход на Фостър подчертава една все по-разпространена стратегия за печелене на онлайн внимание. Множество десни акаунти, залагащи на смесването на патриотизъм с „мека порнография“, използват фалшиви жени и убедителни изображения, за да привлекат потребителите в разсеяното интернет пространство. Целта е ясна: монетизиране на интереса и трупане на политически актив.

Профили на жени, генерирани от AI и маскирани като войници, шофьори на камиони или полицаи, подкрепящи Тръмп, изграждат огромна аудитория в платформи като TikTok, Instagram и X. Там хиляди коментиращи оставят съобщения, които подсказват, че искрено вярват в съществуването на тези жени.

  • Глобален феномен и „издайнически знаци“

Подобна стратегия се наблюдава през последните седмици и извън Съединените щати. Стотици генерирани от изкуствен интелект видеоклипове, показващи ирански жени-войници и пилоти, които аплодират армията на страната си, наводниха мрежата, както първа съобщи Би Би Си. Един от основните знаци за измама в този случай е фактът, че Иран официално забранява на жените да изпълняват бойни роли.

Сам Грегъри, изпълнителен директор на Witness – организация, изследваща дийпфейк (deepfakes) технологиите – посочва Фостър като пример за това колко измамни могат да бъдат съвременните AI видеогенератори. Напредъкът в технологиите позволява на създателите да поддържат последователен образ на фалшивия герой в множество кадри и дори да го „поставят“ до реални публични личности, създавайки илюзията, че той е част от исторически събития.

  • От политиката до платеното съдържание

Чрез добавянето на политически атрибути и актуални теми, създателите на тези образи целят максимална вирусност. След като привлекат вниманието, те често пренасочват потребителите към платени платформи за по-сензационно съдържание.

Фостър е „апотеозът на това, за което MAGA фантазира – всичко е събрано в един канал, но е очевиден изкуствен интелект: няма произход на изображенията, няма история около нея, виждат се софтуерни бъгове“, отбелязва Грегъри. „В интернет има безброй красиви жени, но присъствието на такава, която е толкова близо до властта и до големите събития, носи различен престиж.“

Неизвестното лице, управляващо акаунта на Фостър, не отговори на исканията за коментар. Вместо това, след запитване от The Washington Post, профилът публикува нова снимка на Фостър на борда на военен кораб в Ормузкия проток.

Говорителка на американската армия заяви, че властите не са открили данни за Джесика Фостър. Белият дом и Meta (собственик на Instagram) също не коментираха случая.

  • Абсурди и дигитални грешки

Първото видео на Фостър от Деня на благодарността показваше синеоката жена в тясна тениска пред американското знаме, с призив към всеки „хетеросексуален мъж, който харесва момичета от армията“, да остави коментар. Последваха над 50 публикации, включващи „срещи“ с Мелания Тръмп, Володимир Зеленски, Владимир Путин и Лионел Меси. В почивките между тези събития Фостър се шегува неприлично, държи речи или се включва в „бой с възглавници“ с приятелки.

Макар кадрите да изглеждат впечатляващо, детайлите често са абсурдни. Емблемите на униформата ѝ са объркана смесица, според която тя би трябвало да е едновременно старши сержант от рейнджърите и генерал с една звезда. На една от снимките, където уж държи в плен Николас Мадуро, върху униформата ѝ е изписано малкото ѝ име вместо фамилното, както изисква протоколът.

Въпреки тези гафове, секцията с коментари е препълнена. Инвеститорката Джъстин Мур от Andreessen Horowitz сподели в X: „Наистина съм смаяна от това колко много хора следват инфлуенсъри, които очевидно са изкуствен интелект.“

  • Пътят към „общество на нереалното“

Профилът на Фостър първоначално е бил свързан с OnlyFans, но е премахнат поради изискването създателите да са реални, проверени личности. Сега тя пренасочва феновете си към конкурентната платформа Fanvue, която позволява и етикетира AI моделите. Там профилът ѝ „jessicanextdoor“ твърди, че тя се намира във Форт Браг и е „държавен служител през деня, размирник през нощта“. На страницата се посочва още: „Отговарям на всяко съобщение, но бъдете търпеливи, тъй като не съм робот“.

Джоан Донован, доцент в Бостънския университет, предупреждава, че изкуственият интелект улеснява масовото създаване на такива акаунти за пропаганда и дезинформация. Най-големият риск е трансформирането им в „бот армии“, които могат да водят информационни войни.

„Опасността е, че се движим към общество на нереалното“, казва Донован. „Това е ефективен начин за разпространение на политически послания. Дори не знаем дали продажбата на снимки на крака е крайната цел на проекта „Джесика Фостър“.“

Джесика Фостър изкуствен интелект MAGA движение фалшиви профили онлайн пропаганда социални мрежи дийпфейк
