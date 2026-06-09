Край на жегата и студа, но как?

П рез пролетта и лятото времето често е непредвидимо – сутрин въздухът е хладен, на обяд става тежък и задушен, а вечер в помещението остава усещане за топлина, сухота или неприятна влага. Именно тогава комфортът у дома започва да зависи не само от температурата, но и от качеството на въздуха.

Мръсният въздух у дома: скритият враг

В днешно време, когато качеството на въздуха навън често е далеч от идеалното, а климатичните промени въвеждат до все по-екстремни метеорологични условия, значението на комфортна и здравословна атмосфера у дома се превръща в предизвикателство за много хора. Проблеми като алергии и астма могат да бъдат значително влошени от прах, плесени, цигарен дим и други замърсители, които често са присъщи за закритите пространства. Това прави пречистването на въздуха в дома не просто лукс, а необходимост за здравето.

Проблемите с инсталацията на обикновени климатици

Традиционните климатични системи често изискват сложни и скъпоструващи инсталации, включително пробиване на стени, вентилационен отвор в стената/дограмата на прозореца. Това прави опцията за климатизация недостъпна или неудобна за много домакинства, особено тези, които живеят под наем или в сгради с ограничения за подобни промени.

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