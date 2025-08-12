Любопитно

Оказва се обаче, че теорията за 10 000 крачки дневно е навлязла в популярната култура благодарение на японска рекламна кампания от 60-те години на XX век

12 август 2025, 06:43
Край на мита за 10 000 крачки: Проучване разкрива колко да ходим на ден
П равенето на по около 7000 крачки дневно може да е напълно достатъчно за подобряване на здравето и намаляване на риска от някои сериозни заболявания. Това показва мащабно международно проучване, публикувано в изданието The Lancet Public Health. Изводът на учените оспорва широкоразпространеното схващане, че задължително трябва да се правят по 10 000 стъпки на ден – една цифра, чиято поява се оказва, че има маркетингов, а не научен произход.

От рекламен трик до глобален стандарт

Много хора приемат границата от 10 000 крачки като неоспорима норма за активен начин на живот. Оказва се обаче, че този брой е навлязъл в популярната култура благодарение на японска рекламна кампания от 60-те години на XX в. Тогава, в навечерието на Олимпийските игри в Токио през 1964 г., е пуснат на пазара крачкомер с името manpo-kei – „устройство за 10 000 крачки“. Оттам насетне цифрата започва да се възприема като универсален здравен ориентир, въпреки липсата на реална научна обосновка.

Какво казва науката днес

Новият анализ, ръководен от д-р Мелъди Динг от Университета на Сидни, обединява данни от предишни изследвания и включва над 160 000 души от цял свят. Според резултатите, около 7000 крачки на ден са свързани със значително понижен риск от:

  • сърдечно-съдови заболявания – с 25%
  • деменция – с 38%
  • депресия – с 22%
  • рак – с 6%

Нещо повече – дори хора, които правят едва 4000 крачки дневно, показват по-добро здраве в сравнение с тези, чиято физическа активност е сведена до минимум (около 2000 крачки дневно). Ползите се увеличават с броя на крачките, но след около 7000 ефектът започва да се изравнява.

Мярката, която можем да разберем

Докато Световната здравна организация препоръчва на възрастните поне 150 минути умерена или 75 минути интензивна физическа активност седмично, за мнозина тези насоки звучат абстрактно. Според д-р Динг препоръките, свързани  с броя стъпки, могат да бъдат по-достъпни и мотивиращи, тъй като предлагат по-конкретен ориентир за ежедневието.

„Броят на крачките не трябва да бъде строго правило, а по-скоро добавка към другите форми на движение,“ отбелязва тя. „Това може да помогне на хората да разпределят физическата активност равномерно през деня.“

Реалистична цел за повече хора

Специалисти като д-р Даниел Бейли от Университета Брунел в Лондон подкрепят идеята, че 10 000 крачки не са единствената мярка за активно и здравословно ежедневие. „Между 5000 и 7000 стъпки са напълно постижима цел за повечето хора,“ казва той, допълвайки, че е важно активността да бъде адаптирана към възможностите и ритъма на всеки.

Д-р Андрю Скот от Университета в Портсмут също подчертава, че „повече движение винаги е за предпочитане“, но хората не трябва да изпитват вина или стрес, ако някой ден не достигнат конкретна бройка.

