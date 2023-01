Тиранозавър рекс е бил интелигентен колкото примат

Т иранозавър рекс вероятно е имал същия брой мозъчни неврони като съвременните примати. Това разкрива ново изследване от университета “Вандербилт” в САЩ, цитирано от „Дейли мейл“.

С такъв мозък той спокойно би могъл да решава проблеми, да създава инструменти и дори да се ангажира с културно поведение.

Динозаврите са били господари на Земята около 179 милиона години, преди да бъдат унищожени внезапно от сблъсък с астероид на границата на периодите креда и палеоген преди около 66 милиона години.

Преди това някои видове от тях са развили черти, подобни на птици, като пера, крила, нокти и уголемени черепи. Това било постепенен процес, започнал преди 100 милиона години и обхванал още десетки милиони години.

Тъй като меките тъкани на динозаврите рядко се запазват във вкаменелости, не се знае много за техните мозъци. Тъй като е известно, че те са свързани с птиците, информация за тях може да бъде извлечена от мозъците на днешните емута и щрауси.

В изследването, публикувано в сп. “Джърнъл ъв комператив нюролоджи”, д-р Сузана Херкулано-Хузел си поставя за цел да разкрие когнитивните способности на динозаври като Тиранозавър рекс, разглеждайки мозъците на съвременни сауропсиди - птици, костенурки и люспести влечуги.

Скорошни проучвания разкриха, че въпреки малките си глави, птиците са доста интелигентни.

Например, евразийските сойки могат да устоят на изкушение да получат по-добра награда, докато гарваните са описвани като умни колкото седемгодишни деца.

Установено е, че птиците имат повече неврони на грам мозък в сравнение с бозайниците и приматите, което им дава способността да решават проблеми.

Използвайки компютърна томография, д-р Хузел сравнява фосилизираните черепи на тероподи – група двукраки динозаври, включваща Тиранозавър рекс – с тези на съществуващи сауропсиди.

Тя стига до извода, че динозаврите биха имали мозъчна маса, подобна на тази на птици със същия размер, които могат да бъдат проследени до времето преди унищожителния сблъсък с астероид.

Следователно, един невролог би могъл да направи предположения за мозъка на Тиранозавър рекс, като увеличи мащаба на мозъка на ему, щраус или кокошка, тъй като те са пропорционални. След това е лесно да се изчисли колко неврони биха имали тероподите, използвайки броя и мозъчната маса, за които е известно, че притежават сауропсидите.

Въз основа на тези наблюдения д-р Хузел прави предположение, че Тиранозавър рекс би имал мозъчна маса от около 343 грама и 3 289 000 000 неврони, което е близо до 2 875 000 000 неврони, регистрирани при павианите.

Отделно проучване на д-р Хузел установи, че броят на невроните в топлокръвните животни корелира с продължителността на живота им чрез математическо уравнение.

Използвайки това уравнение, тя предполага, че Тиранозавър рекс би живял между 42 и 49 години, въпреки че за най-стария известен екземпляр се смята, че е живял до 28 години.

It's officially news: T. rex had baboon-like numbers of brain neurons, which means it had what it takes to build tools, solve problems, and live up to 40 years, enough to build a culture! Paper is just out in J Comp Neurol. Reality was actually MORE terrifying than the movies! pic.twitter.com/6HafJVHQlk