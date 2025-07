Котка помогна на учен да открие нов вирус в дивата природа

Д омашна котка от Флорида се оказа неволен помощник в науката, след като „подари“ на стопанина си мъртва земеровка. Последвалото лабораторно изследване доведе до откриването на нов щам на вируса ортореовирус – находка, която може да хвърли нова светлина върху вирусното разнообразие сред бозайниците.

Пепър е черна късокосместа котка с изразено ловно поведение. Нейният стопанин – д-р Джон Ледницки, вирусолог от Колежа по обществено здраве към Университета на Флорида – отдавна е свикнал с нейните "подаръци" под формата на мъртви дребни животни. Докато повечето хора биха реагирали с отвращение или тревога, Ледницки вижда в тези находки потенциал за научно изследване.

Това не е първият път, когато Пепър помага за научно откритие.

През изминалата година, благодарение именно на една такава „жертва“ – мишка, донесена от Пепър – изследователският екип на Ледницки установява присъствието на вируса Gainesville jeilongvirus 1. Това е първият регистриран случай на подобен вирус в Съединените щати, макар преди това той да е откриван в Африка, Азия, Европа и Южна Америка. Счита се, че той може да заразява различни животински видове, което го прави потенциален пример за вирус, способен да премине между видове.

Последната находка на Пепър – късоопашата земеровка от района на Евърглейдс – е довела до нова изненада: откриване на неидентифициран досега щам на ортореовирус. Той е наречен от учените от Университета на Флорида „ортореовирус тип 3 на бозайник Gainesville“.

Ортореовирусите са семейство вируси, известни с това, че засягат различни бозайници – от хора до белоопашати елени и прилепи. Някои представители на групата са били свързвани с редки случаи на енцефалит, менингит и стомашно-чревни разстройства при деца, макар че като цяло болестотворният потенциал на тези вируси остава слабо изследван.

Pepper the cat keeps helping science.



His latest hunt led @UFPHHP researchers to discover a new orthoreovirus that can infect humans and animals. Scientists are studying if it poses any risk.https://t.co/EDJJ0pclzo pic.twitter.com/WINlZU9pVH