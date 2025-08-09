Астероидът, който пощади Земята, може да удари Луната

А стероидът, известен като 2024 YR4, е извън полезрението, но все още е в съзнанието на учените, съобщава CNN.

Обектът с размерите на сграда, който първоначално изглеждаше на път към потенциален сблъсък със Земята, в момента се движи извън обсега на телескопите по орбитата си около слънцето. Но докато учените чакат да се появи отново, променената му траектория вече насочва вниманието към друга възможна цел: Луната.

Открит в края на 2024 г., космическият камък първоначално изглеждаше сякаш може да удари нашата планета до 22 декември 2032 г. Вероятността за този удар се променяше с всяко ново наблюдение, достигайки връх от 3,1% през февруари - вероятност, която го направи най- рисковия астероид, наблюдаван някога.

Наблюденията с наземни и космически телескопи бяха от решаващо значение, за да помогнат на астрономите да стеснят представа за размера и орбитата на 2024 YR4. С по-точни измервания, изследователите в крайна сметка успяха да изключат удар със Земята.

Последните наблюдения на астероида в началото на юни, преди YR4 да изчезне от погледа, са подобрили познанията на астрономите за това къде ще бъде той след седем години с почти 20%, според НАСА.

Тези данни показват, че дори Земята да избегне директен удар, YR4 все още може да представлява заплаха в края на 2032 г., като се сблъска с Луната. Ударът би бил събитие, на което човечеството ще стане свидетел, но може също така да изпрати финозърнест лунен материал, устремен към нашата планета.

Въпреки че Земята не би била изправена пред значителна физическа опасност, ако астероидът удари Луната, има вероятност всички астронавти или инфраструктура на лунната повърхност по това време да бъдат изложени на риск - както и спътниците, обикалящи около нашата планета, от които зависим, за да поддържаме жизненоважни аспекти на живота, включително навигацията и комуникациите, безпроблемно функциониращи.

Всякакви мисии в ниска околоземна орбита също биха могли да се окажат по пътя на отломките, въпреки че е планирано Международната космическа станция да бъде изведена от орбита преди евентуален удар.

Първоначално YR4 се разглеждаше като казус, обясняващ защо учените вършат решаващата работа по планетарната защита, откривайки и проследявайки астероиди, за да определят кои от тях имат шанс да се сблъскат със Земята. Сега астрономите казват, че този един астероид би могъл да предефинира обхвата на рисковете, които областта разглежда, разширявайки обхвата на работата, за да включи и наблюдение на астероиди, които може да се насочват към Луната.

„Започваме да осъзнаваме, че може би трябва да разширим този щит малко повече. Сега имаме неща, които си струва да бъдат защитени, но са малко по-далеч от Земята, така че се надяваме, че нашата визия се разширява малко, за да обхване това“, каза д-р Пол Вигерт, професор по астрономия и физика в Западния университет в Лондон, Онтарио.

Междувременно изследователите оценяват колко хаос би могъл да създаде потенциален удар по Луната от YR4 и дали може да се направи нещо, за да се смекчи той.

„Убиец на градове“ на Луната

Заплашителното парче скала изглежда като само светлинна частица дори през най-мощните астрономически инструменти. В действителност, YR4 вероятно е с диаметър около 60 метра (около 200 фута), според наблюдения през март от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, най-мощната действаща космическа обсерватория.

„Размерът е равен на енергия. Познаването на размера на YR4 ни помогна да разберем колко голяма може да бъде експлозията“, каза Жулиен де Вит, доцент по планетарни науки в Масачузетския технологичен институт, който наблюдава YR4 с Уеб.

Астрономите смятат, че са открили повечето от близките до Земята астероиди, които полето би класифицирало като "убийци на планети“ – космически скали с диаметър 1 километър (0,6 мили) или по-големи, които биха могли да доведат до унищожение на цивилизацията, каза д-р Анди Ривкин, планетарен астроном от Лабораторията по приложна физика на университета „Джонс Хопкинс“ в Мериленд. Диаметърът на убиеца на планети, който се е сблъскал със Земята преди 66 милиона години и е довел до изчезването на динозаврите, се оценява на приблизително 6 мили (около 10 километра).

По-малки астероиди като YR4, който разговорно беше наречен „убиец на градове“ след откриването си, биха могли да причинят регионални опустошения, ако се сблъскат с нашата планета. Според НАСА , около 40% от космическите скали в близост до Земята, по-големи от 140 метра (460 фута), но по-малки от километър – способни на по-широко разрушение – са идентифицирани.

Но астрономите никога не са имали възможност да наблюдават сблъсък от такъв мащаб на Луната в реално време, каза Вигерт. Последните наблюдения на YR4 на 3 юни, преди да изчезне от погледа, разкриха 4,3% вероятност за удар на YR4 с Луната - малък, но достатъчно приличен шанс, за да могат учените да обмислят как би могъл да се развие подобен сценарий.

Поразителен метеорен дъжд — и риск

Първоначалните изчисления показват, че ударът има най-голяма вероятност да се случи от близката страна на Луната - страната, която можем да видим от Земята.

„YR4 е толкова слаб и малък, че успяхме да измерим позицията му с JWST по-дълго, отколкото успяхме да го направим от Земята“, каза Ривкин, който ръководи изследването на YR4 с помощта на Webb. „И това ни позволява да изчислим много по-точна орбита за него, така че сега имаме много по-добра представа къде ще бъде и къде няма да бъде.“

Сблъсъкът може да създаде ярка светкавица, която би била видима с просто око в продължение на няколко секунди, според Вигерт, водещ автор на скорошна статия, представена в списанията на Американското астрономическо дружество, анализираща потенциалния удар върху Луната.

Сблъсъкът може да създаде ударен кратер на Луната с размери, оценени на 1 километър (0,6 мили), каза Вигерт - приблизително с размерите на метеоритен кратер в Аризона, добави Ривкин. Това би бил най-големият удар върху Луната от 5000 години и би могъл да освободи до 100 милиона килограма (220 милиона паунда) лунни скали и прах, според моделирането в проучването на Вигерт.

Дори парчета отломки с размер само десетки сантиметри биха могли да представляват опасност за всички астронавти, които евентуално се намират на Луната, или за всякакви структури, които са построили за изследвания и обитаване, каза Вигерт. Луната няма атмосфера, така че отломките от събитието биха могли да бъдат широко разпространени по лунната повърхност, добави той.

Според НАСА , средното разстояние между Луната и Земята е 238 855 мили (384 400 километра).

Частици с размерите на големи песъчинки, вариращи от 0,1 до 10 милиметра, от лунен материал биха могли да достигнат Земята между няколко дни и няколко месеца след удара на астероида, защото ще се движат невероятно бързо, създавайки интензивен, привличащ вниманието метеорен поток, каза Вигерт.

„Няма абсолютно никаква опасност за никого на повърхността“, каза Вигерт. „Не очакваме големи камъни или нещо по-голямо от може би бучка захар, а нашата атмосфера ще ни предпази много добре от това. Но те се движат по-бързо от летящ куршум, така че ако ударят сателит, това може да причини някои щети.“

Не всички лунни отломки, които достигат до Земята, са толкова малки и това зависи от ъгъла и вида на удара с Луната, според Вашингтонския университет в Сейнт Луис . Космически скали, удрящи се в лунната повърхност в продължение на милиони години, са довели до откриването на лунни метеорити с различни размери на Земята.

Подготовка за удар

Стотици до хиляди удари от отломки с размер на милиметър биха могли да засегнат спътниковия парк на Земята, което означава, че спътниците биха могли да претърпят до 10 години еквивалент на излагане на метеорни отломки за няколко дни, каза Вигерт.

Човечеството зависи от жизненоважна космическа инфраструктура, каза Дан Олтрог, главен учен в COMSPOC, софтуерна компания за космическа ситуационна осведоменост, която разработва решения за справяне с опасности като космически отломки.

„Космосът засяга почти всеки аспект от живота ни днес, вариращ от търговия, комуникации, пътувания, индустрия, образование и социални медии, така че загубата на достъп до космоса и ефективното му използване представлява сериозен риск за човечеството“, каза Олтрог.

Малко вероятно е събитието да предизвика сценарий на синдрома на Кеслер, при който отломки от счупени спътници биха се сблъскали с други, създавайки ефект на доминото или падайки на Земята. Вместо това, може да е по-сходно с това, когато парче чакъл удари предното стъкло на автомобил с висока скорост, което означава, че слънчевите панели или други деликатни части на спътника може да бъдат повредени, но спътникът ще остане цял, каза Вигерт.

Въпреки че временната загуба на комуникация и навигация от спътници би създала широко разпространени трудности на Земята, Вигерт смята, че потенциалното въздействие е нещо, за което трябва да се тревожат сателитните оператори, а не обществеността.

Защита на Земята и Луната

Учени и астрономи по целия свят обмислят възможните сценарии, тъй като не са могли да изключат удар с Луната, преди YR4 да изчезне от погледа, каза Вигерт.

„Осъзнаваме, че ударът върху Луната може да има последствия, така че какво бихме направили?“, каза де Вит.

Потенциален план за планетарна защита може би ще бъде по-ясен, ако астероидът се насочи директно към Земята. Ривкин помогна за тестването на един подход през септември 2022 г. като главен изследовател на теста за пренасочване на двоен астероид (DART) на НАСА, при който умишлено космически кораб се удари в астероида Диморфос през септември 2022 г.

Диморфос е астероид тип „луна“, който обикаля около по-голям родителски астероид, известен като Дидимос. Нито един от двата астероида не представлява заплаха за Земята, но системата от два астероида е била перфектна цел за тестване на технология за отклоняване, тъй като размерът на Диморфос е сравним с този на астероиди, които биха могли да навредят на нашата планета в случай на удар.

Мисията DART разби космически кораб в астероида със скорост от 13 645 мили в час (6 километра в секунда), за да разбере дали подобно кинетично въздействие би било достатъчно, за да промени движението на небесен обект в Космоса.

Проработи. От деня на сблъсъка, данни от наземни телескопи разкриха, че космическият апарат DART е променил орбиталния период на Диморфос – или колко време е необходимо, за да направи една обиколка около Дидимос – с около 32 или 33 минути. Учените продължават да наблюдават допълнителни промени в двойката, включително как директният удар вероятно е деформирал Диморфос поради състава на астероида.

По подобен начин, ако YR4 удари Луната и не доведе до вредни последици за спътниците, това би могло да създаде огромна възможност за изследователите да научат как лунната повърхност реагира на удари, каза Вигерт.

Но дали би имало смисъл да се изпрати мисия, подобна на DART, за да се отклони YR4 от курса на сблъсък с Луната, предстои да се види. Това ще зависи от бъдещите оценки на риска от групите за планетарна защита, когато астероидът се появи отново в полезрението около 2028 г., каза де Вит.

Въпреки че плановете за отбрана при потенциален удар върху Луната все още не са ясни, пътешествието на YR4 подчертава важността - и предизвикателствата - на проследяването на обекти, които често е невъзможно да се видят.

Скрити заплахи

YR4 беше открит от системата за предупреждение за астероиден сблъсък със Земята, или телескопа ATLAS, в Рио Уртадо, Чили, два дни след като астероидът вече беше направил най-близкото си преминаване покрай Земята, скрит от яркия блясък на слънцето, докато се приближаваше към нашата планета.

Същото се случи, когато астероид с диаметър приблизително 20 метра (около 65 фута) удари атмосферата и избухна над Челябинск, Русия, на 15 февруари 2013 г., повреждайки хиляди сгради, според Европейската космическа агенция. Въпреки че никой не загина, около 1500 души бяха ранени, когато прозорците на домове и предприятия се спукаха поради ударната вълна.

Наблюдението на астероиди е предизвикателство по много причини, каза Ривкин. Астероидите са изключително слаби и трудни за наблюдение, защото вместо да излъчват собствена светлина, те само отразяват слънчевата светлина. И поради относително малкия си размер, интерпретирането на наблюденията не е еднозначен процес, подобен на гледането през телескоп на планета като Марс или Юпитер.

„Астероидите виждаме само като светлинна точка и като измерваме колко са ярки и измерваме температурата им, можем да определим размера им въз основа на това колко големи трябва да бъдат, за да бъдат толкова ярки“, каза Ривкин.

В продължение на десетилетия астрономите са били принудени да търсят слаби астероиди през нощта, което означава да пропуснат всички, които може да са по пътя, идващ от посоката на слънцето - създавайки най-голямото сляпо петно в света за наземни телескопи, които не могат да блокират светимостта на нашата звезда.

Но предстоящите телескопи - включително NEO Surveyor на НАСА , който се очаква да бъде изстрелян до края на 2027 г., и мисията на Европейската космическа агенция за близкоземни обекти в инфрачервения спектър (NEOMIR), планирана за изстрелване в началото на 30-те години на 20-ти век - биха могли да намалят това сляпо петно, помагайки на изследователите да откриват астероиди много по-близо до слънцето.

„NEOMIR би засекал астероид 2024 YR4 около месец по-рано от наземните телескопи. Това би дало на астрономите повече време да проучат траекторията на астероида и би им позволило много по-рано да изключат всякаква вероятност от удар със Земята през 2032 г.“, каза в изявление Ричард Мойсъл, ръководител на Службата за планетарна защита на ESA .

НАСА и други космически агенции непрекъснато търсят потенциално опасни астероиди , определени като такива въз основа на разстоянието им от Земята и способността им да причинят значителни щети в случай на удар. Астероидите, които не могат да се доближат до нашата планета на повече от една двадесета от разстоянието на Земята от Слънцето, не се считат за потенциално опасни астероиди, според НАСА.

Когато новата обсерватория „Вера К. Рубин“, разположена в Андите в Чили, публикува първите си зашеметяващи изображения на космоса през юни, изследователите разкриха откритието на повече от 2100 неизвестни досега астероида след седем нощи наблюдения.

От тези новооткрити космически скали седем са били обекти близо до Земята.

Близоземният обект е астероид или комета в орбита, която го довежда на около 190 милиона километра от слънцето, което означава, че има потенциал да премине близо до Земята, според НАСА . Нито един от новите обекти, открити от Рубин, не е определен да представлява заплаха за нашата планета.

Рубин ще действа като чудесен ловец на астероиди, каза де Вит, докато телескопи като Уеб биха могли да бъдат тракер, който да проследи откритията на Рубин. Предложението на Ривкин и де Вит да се използва Уеб за наблюдение на YR4 през пролетта на 2026 г. току-що беше одобрено. Уеб е единственият телескоп с шанс да зърне астероида преди 2028 г.

„Тази новоодобрена програма ще даде на вземащите решения две допълнителни години за подготовка – макар че най-вероятно ще се отпуснат, тъй като има 80% вероятност да се изключи евентуално въздействие – като същевременно ще предостави ключови уроци, основани на опит, за справяне с бъдещи потенциални фактори на въздействие, които ще бъдат открити от Вера Рубин“, каза де Вит.

И поради обратите и неочакваните развития в историята на YR4 досега, астероидите, които имат потенциал да повлияят на Луната, биха могли да станат обекти на още по-интензивно изучаване в бъдеще.

„Ако това наистина е нещо, за което трябва да се тревожим само на всеки 5000 години или нещо подобно, тогава може би това е по-малко належащо. Но дори самото питане какво бихме направили, ако видим нещо, което ще удари Луната, е поне нещо, за което сега можем да започнем да мислим“, каза Ривкин.