Какво притежава Лара Тръмп? Поглед към богатството на снахата на Доналд Тръмп

Л ара Тръмп може би се подготвя да навлезе в нов етап от кариерата си - като сенатор на Съединените щати.

По време на пътуване до Флорида във вторник, Доналд Тръмп предложи снаха си Лара Тръмп като потенциален наследник на сенатора от Северна Каролина Том Тилис, който няма да се кандидатира за нов мандат. Причината е разногласие между него и Тръмп относно законопроект за намаляване на данъците и бюджетните разходи.

„Някой, който наистина би бил страхотен, е Лара“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше от Флорида. „Тя е израснала там, но сега живеят във Флорида. Лара е страхотен човек. Винаги би била моят първи избор. Вярно е, че в момента не живее в Северна Каролина, но е там почти постоянно.“

Омъжена за едно от най-влиятелните семейства в Америка, Лара Тръмп не е просто снаха на бившия президент Доналд Тръмп. Тя е и бивш продуцент и водещ на „Real News Update“ на Trump Productions, както и дългогодишен продуцент в популярното предаване "Inside Edition". През февруари тази година тя дебютира с ново шоу — "Моят поглед с Лара Тръмп" по Fox News Channel, където дори интервюира изпълнителния директор на Tesla, Илон Мъск.

"Харесвате Лара, нали?": Двойната роля на снахата на Доналд Тръмп

Въпреки че името ѝ често се свързва най-вече с фамилията Тръмп, Лара си изгражда самостоятелна кариера като телевизионна личност и политически активист.

Нека разгледаме какво представлява нейното финансово състояние.

Лара Тръмп, която е не само част от семейство Тръмп, но и продуцент, координатор и телевизионен анализатор, разполага с нетно богатство, оценено на 20 милиона долара.

Между 2012 и 2016 г. Лара работи като продуцент и координатор на истории за таблоидното предаване "Inside Edition". През 2021 г. става сътрудник на Fox News Channel, но напуска телевизията през декември 2022 г., след като Доналд Тръмп обявява кандидатурата си за президент - компанията има политика да не наема роднини на активни кандидати.

Макар официалната ѝ заплата във Fox да не е публична, по данни на Glassdoor сътрудници в канала получават между 61 655 и 67 195 долара годишно. Според RedLasso обаче, възнаграждението варира според популярността и влиянието на съответната личност - което прави вероятно Лара да е печелила значително повече.

Политическа ангажираност

През кампанията на Доналд Тръмп през 2016 г., Лара оглавяваше обиколката „Trump-Pence Women’s Empowerment Tour“ и беше старши съветник на Брад Парскейл, ключов дигитален стратег на кампанията през 2020 г.

През февруари 2024 г. Тръмп официално подкрепи Лара за поста съпредседател на Републиканския национален комитет (RNC). В изявленията си тя обеща, че всички набрани средства ще бъдат насочени към преизбирането на Доналд Тръмп и утвърждаването на неговата програма.

През март 2024 г. Лара бе избрана с единодушие, но подаде оставка през декември същата година, обмисляйки участие в надпреварата за Сената на Флорида. По-късно обаче се оттегли от изборите.

Доналд Тръмп похвали снаха си за вярност към движението MAGA, докато тя го нарече „шампион на жените“.

Музикална кариера

Освен в политиката, Лара има и музикални амбиции. През 2023 г. тя пусна кавър на песента I Won't Back Down на Том Пети, който стигна до шесто място в класацията за дигитални продажби на Billboard. Други заглавия от репертоара ѝ включват "Colors Don’t Run", "Hero" (посветена на пожарникари, в съавторство с певицата Маделин Джеймс), както и "Anything is Possible".

През 2020 г. тя стартира уеб поредицата The Right View, в която консервативни жени обсъждат актуални политически и културни въпроси.

Издателска дейност и публични изяви

В сътрудничество с BRAVE Books, Лара Тръмп създаде детската християнска книга „Кученцето, което никога не се предава!“, публикувана през 2024 г. Изданието акцентира върху ценности като постоянство и трудолюбие. Същата година тя се появява и като ключова фигура в биографичната книга „Лара Тръмп: Поглед към нейните политически амбиции“ от Джеймс М. Даниелс.

Като лектор, Лара Тръмп получава хонорари от 30 000 до 50 000 долара за присъствени събития и между 5000 и 10 000 долара за онлайн участия.

Личен живот и благотворителност

На 42 години, Лара Тръмп е омъжена за Ерик Тръмп — третото дете на Доналд Тръмп. Семейството има две деца и активно участва във филантропски инициативи.

Двамата са ангажирани с каузата на организацията Big Dog Ranch Rescue, основана през 2008 г. от Лори Симънс. Организацията се занимава с спасяване на кучета от приюти и насилствени условия. След смъртта на Ивана Тръмп — майката на Ерик — през 2022 г., семейството призова даренията да бъдат насочени именно към тази инициатива, вместо изпращане на цветя.

Лара Тръмп е много повече от просто член на известна фамилия — тя е продуцент, телевизионен водещ, активен политически деец, музикант, писател и филантроп. Със състояние от 20 милиона долара и разнообразно професионално портфолио, тя продължава да се утвърждава като влиятелна фигура в публичното пространство на САЩ.