Кои филми грабнаха наградите БАФТА

"Ма Рейни: Майката на блуса" - драма, в която действието се развива през 20-те години в Чикаго - спечели снощи два приза в първата вечер от раздаването на наградите БАФТА. Церемонията за наградите на Британската академия за кино и телевизия се провежда виртуално в две вечери заради пандемията от КОВИД-19.

Биографичната лента, разказваща за съдбата на американската изпълнителка на блус Ма Рейни, бе отличена с награди за най-добър дизайн на костюми и за най-добър грим и прически.

