Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Н а каменната камина в Държавната трапезария на Белия дом са изписани думите: „Моля се небето да дари най-добрите благословии на този дом и на всички, които ще го обитават оттук нататък. Нека само честни и мъдри мъже управляват под този покрив.“

Тази благословия, гравирана през 1945 г., произлиза от писмо, което Джон Адамс пише до съпругата си Абигейл през 1800 г. Той е вторият президент на Съединените щати, но първият, който живее в световноизвестната резиденция на адрес 1600 Pennsylvania Avenue NW във Вашингтон, окръг Колумбия.

Началото на Белия дом

Само десетилетие по-рано, по бреговете на река Потомак още не е съществувал Вашингтон. Основан със Закона за пребиваване от 1790 г., новият град е замислен като модерен метрополис — с широки булеварди и просторни обществени пространства. В действителност обаче мястото било сурово и неприветливо: шумно от строителни работи, заобиколено от гори и блата, с лоши санитарни условия и студен климат.

Въпреки това именно тук Джордж Вашингтон — първият президент — избира мястото за бъдещия дом на държавния глава, заедно с градоустроителя Пиер Шарл Л’Анфан. Вашингтон обявява конкурс за архитектурния проект на сградата.

Кога е построен Белият дом?

Строителството започва с полагането на основния камък на 13 октомври 1792 г. Но така нареченият „Президентски дворец“ е завършен едва след като Вашингтон напуска поста си.

Когато Джон Адамс се нанася през 1800 г., сградата все още не е напълно готова. През следващите години Белият дом многократно е разширяван, ремонтиран и преустрояван — включително след опожаряването му по време на Войната от 1812 г.

Фотогеничният Южен портик е добавен през 1824 г., а Северният — през 1830 г. Западното крило се появява през 1902 г., а в него през 1909 г. е създаден първият Овален кабинет. Източното крило е изградено през 1942 г. — по-късно именно там президентът Доналд Тръмп извършва мащабен ремонт, включващ нова бална зала. Днес Белият дом разполага с 132 стаи.

Факти за Белия дом: седем неща, които трябва да знаете

Защо се нарича Белият дом?

Името идва от белия варов разтвор, с който е покрит порестият пясъчник на фасадата. По време на управлението на президента Джими Картър (1977–1981) слоевете боя били толкова дебели, че почти скривали декоративните детайли над прозорците и вратите.

Едва през 90-те години, по времето на Бил Клинтън, приключва 20-годишен процес по премахване на старите покрития — общо над 45 слоя боя.

Кой построи Белия дом?

Проектът е дело на ирландския архитект Джеймс Хобан, чиято неокласическа паладианска визия печели конкурса. Строителството обаче е осъществено от стотици работници — свободни и поробени афроамериканци, занаятчии и наемни труженици. Много от робите са били предоставени от собствениците им във Вирджиния и Мериленд, които прибирали заплатите им. Екипите често били прехвърляни между строежите на Белия дом и Капитолия според нуждите.

Подпалването от британците

През август 1814 г. британските войски нахлуват във Вашингтон и подпалват обществените сгради в отмъщение за разрушаването на Йорк (днешно Торонто) година по-рано. След като вечерят с храната, приготвена от първата дама Доли Мадисън, те подпалват Белия дом.

Популярната легенда твърди, че дъждовна буря е спасила сградата, но всъщност влагата е довела до напукване на нагорещените каменни стени и е влошила щетите. Почти всичко вътре било унищожено. Въпреки предложенията столицата да бъде преместена, президентите Джеймс Мадисън и Джеймс Монро настояват Белият дом да бъде възстановен в оригиналния му вид — отново под ръководството на Джеймс Хобан.

Менажерията на Белия дом

Освен известните президентски кучета, Белият дом е приютявал истинска зоологическа градина. Президент Удроу Уилсън отглеждал стадо овце, чиито руна били дарявани на Червения кръст по време на Първата световна война. Дъщерята на Джон Ф. Кенеди, Каролайн, имала пони на име Макарони; Грейс Кулидж — миеща мечка Ребека; а президентът Уилям Тафт — крава на име Полин Уейн.

Най-екстравагантната сред тях била Алис Рузвелт, дъщерята на Теодор Рузвелт, която имала жартиера змия на име Емили Спанак и я носела в чантата си на приеми.

Белият дом е по-голям, отколкото изглежда

От улицата резиденцията изглежда двуетажна, но всъщност има шест етажа — три надземни и три подземни.

В ранните години партера е бил домакин на кухни, перални, складове и помещения за слуги. Днес там се намират Китайската и Вермейлската стая, Библиотеката и Дипломатическата приемна. Таванът също е променян многократно: от склад и спални помещения до ателие и гостни, а днес включва слънчева стая и солариум.

Отвореният двор на Белия дом

Когато Джон Адамс се нанася през 1800 г., територията не е имала нито огради, нито порти. Томас Джеферсън добавя ограда, но достъпът остава свободен. През 1873 г. президентът Юлисис Грант започва да затваря парка след залез слънце, а двадесет години по-късно Гроувър Кливланд ограничава достъпа до Южната градина. По времето на Калвин Кулидж, по препоръка на Тайните служби, достъпът е окончателно забранен.

Кабинетът на президента

Всеки президент има кабинет от времето на Джордж Вашингтон. Томас Джеферсън е първият, който провежда заседанията му в Белия дом — в стаята, която днес е Държавната трапезария.

По време на Гражданската война кабинетът се премества на втория етаж, а по-късно Теодор Рузвелт построява Западното крило, за да освободи повече място за семейството си.

През 1909 г. президентът Тафт създава първия Овален кабинет, а Франклин Рузвелт го премества на днешното му място. Оттогава повечето президенти използват залата на кабинета за официални заседания и Овалния кабинет за лични срещи.