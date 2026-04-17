Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

О т 24 до 26 април 2026 г. „Топлоцентрала“ София ще бъде домакин на четвъртото издание на SHAPESHIFT – международен фестивал, в който културата, науката, иновациите и технологиите се събират на едно място в рамките на три дни. Тази година SHAPESHIFT поставя един единствен, неотложен въпрос: когато машините започнат да мислят, чувстват и решават заедно с нас — какво остава от човешкото?

Единадесетте творби, избрани за филмовата програма на 2026 г., не отговарят на този въпрос. Те го заобикалят и понякога напълно го отхвърлят. Именно това отхвърляне е част от причината да ни харесат. Журито разгледа филми, обхващащи виртуална реалност, документално кино, AI-генерирани форми, интерактивни инсталации и анимирана научна фантастика. Общото между финалната селекция не е жанр или география, а споделеното убеждение, че технологията никога не е неутрална и че най-интересното място е точно там, където човекът и алгоритъмът влизат в сблъсък.

Алгоритъмът и всекидневието

● Digital Dilemma

Стефан Каас · Нидерландия · 18 мин

Документален

Работи ли дигитализацията за нас, или против нас? През погледа на изследователката Тамар Шарон, филмът проследява как Big Tech превзема публичното ни пространство - от болниците до супермаркета. Шарон настоява: това не е неизбежна съдба, а наш личен избор. Журито отличи филма заради отказа му от крайности - тук няма нито сляп технологичен оптимизъм, нито апокалиптичен песимизъм. Това е радикален призив за регулации и защита на обществения интерес в свят, който твърде често вдига безпомощно ръце пред AI.

● Moonshot Mission

Сара Колстер · Нидерландия · 17 мин

Документален

Квантовият учен и бивш хакер Стефани Вейнер е на мисия: да изгради първия в света квантов интернет до 2030 г. Тя го прави така, както се изгражда всяко истинско нещо - възел по възел, стъпка по стъпка. Тук квантовата мрежа не е просто фон на действието. Тя е самата история.

AI като автор: нова естетика и нови тревоги

● Céremony

Марк Ваххолц · Германия · 10 мин

AI филм

Притча за близкото бъдеще: 12-годишно момиче е единственият оцелял след апокалиптичен удар. Светът иска да чуе историята ѝ, но може да я види само през „аниме“ филтър, защото алгоритмите на платформите забраняват показването на реални деца,

докато страдат. Режисьорът превръща това техническо ограничение в сърцевина на филма. „Céremony“ е брилянтен пример за кино, направено с AI, което същевременно критикува ценностите, кодирани в тези инструменти. Заслужен финалист в Топ 12 на глобалните AI Film Awards 2026.

● In Between Realities

Карин Гуейерс · Нидерландия · 17 мин

Документален

Портрет на композитора Мишел ван дер Аа, който прекрачва границите между музикалния театър и метавселената. В неговите опери аватари и хора споделят една сцена, а паметта и забвение се преплитат между физическото и виртуалното. Филмът въплъщава философията на фестивала: симбиоза, в която хората учат машините, а машините провокират човешкото въображение да стигне по-далеч.

● Verdelis & Mycos

Ванеса Роза · Бразилия · 10 мин

Анимация / Научна фантастика

В далечното бъдеще потомците на Земята - хуманоид-растение и мицелна мрежа спорят дали да променят историята, за да спестят миналите страдания. Родена по време на пандемията, тази анимирана вселена е едновременно игрива и пропита с тиха тъга. Това е вторият филм на Ванеса Роза, представен в рамките на филмовата програма на фестивала. Научна фантастика, която е чиста философия, родена от съчетанието на керамика, мапинг и AI.

VR И ИНТЕРАКТИВНИ ФИЛМИ

Събота 12:30–14:30 | Неделя 10:00–12:00

● Performative Salvation Алек Пла · САЩ · 6 мин · VR Мрачен, комичен VR сеанс, в който богоподобен изкуствен интелект подлага зрителя на разпит: заслужава ли човечеството да оцелее? Тук не гледате отстрани — вие сте този, който дава отговорите. Творбата улавя голямата тревога на нашето време: дали нашият оптимизъм не е просто представление, което разиграваме пред системите, които ни наблюдават?

● Honey Fungus Джона Кинг · Ирландия · 9 мин · VR Воден от неземен мицелен интелект, зрителят се спуска като спора в живата почва, за да срещне хибриди между гъби и хора. „Honey Fungus“ отказва да приеме йерархията, в която човекът е над природата. В свят, обсебен от алгоритми, този филм предлага мицелната мрежа като по-висш модел на интелект.

● HUMAN Дебора Бергамини · Бразилия · 15 мин · VR / XR Пътуване в космоса около сондите „Вояджър“ и тяхната „Златна плоча“ - най-амбициозното писмо на човечеството до вселената. Какво бихме казали за себе си, ако трябва да го

съберем в едно послание? В ерата на алгоритмичната оптимизация, „HUMAN“ ни напомня, че най-мощната технология е тази, чрез която казваме: „Бяхме тук и не бяхме сами“.

● Mirror's Echo Криста Файст · САЩ · Интерактивна инсталация Инсталация, която слуша гласовете на посетителите и в реално време генерира фотореалистични образи. Тук вие сте съавтор - всеки разговор променя пространството. Езикът, нашето най-човешко притежание, се превръща в интерфейс, чрез който машината сънува.

Документални филми:

● Is our future on water? Ксавие Марки · Франция · 52 мин · Документален Събота 19:30 | Неделя 14:00 Морското равнище се покачва, а архитекти и визионери вече строят плаващи градове, които се движат с водата. Режисьорът от Google Arts and Culture превръща една спешна тема в поетично визуално изследване. Филмът не залъгва, че кризата е решена, но вярва, че човешката креативност е единственият ни реален отговор. Синята революция вече е започнала.

● Elements of(f) Balance Отмар Шмийдерер · Австрия · 98 мин · Документален Неделя 16:30 Най-мащабната творба в програмата: епично пътуване от възраждащите се гори на Централна Европа до плаващите градини на Бангладеш. Филмът търси устойчиви модели за дизайн и AI изследвания на биоразнообразието в самата природа. „Elements of(f) Balance“ е финалният акорд на фестивала, защото доказва: оцеляването е споделен акт, а най-съвършените системи са тези, еволюирали без намесата на програмист.

Единадесетте филма в програмата не дават един-единствен отговор. Някои носят надежда, други - безпокойство. Но създателите им вярват, че точно сега е моментът да зададем тези въпроси заедно - в киносалона, през VR очилата или пред интерактивната стена. „Човешкият алгоритъм“ не предлага готови решения, а пространство за разговор. Фестивалът SHAPESHIFT 2026 е мястото, където този разговор става обществен.

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ SHAPESHIFT се организира от Next DC: независима творческа агенция, която изследва непознатото и постоянната трансформация от 2010 г. насам.

Допълнителна информация:

Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, София

Късометражно кино: петък, 24.04 - 19:30 ч.

VR и интерактивни филми: събота 12:30-14:30 / неделя 10:00-12:00

🗓 Закриване: неделя - 16:30 ч.

