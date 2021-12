Кейт Бланшет става заложница на трагично минало в сериал на Алфонсо Куарон

А ктрисата и носителка на Оскар Кейт Бланшет става заложница на трагично минало в първия сериал, който Алфонсо Куарон ще режисира за стрийминг платформата на Apple, съобщи "Варайъти".

В поредицата "Disclaimer" по романа "Случаен непознат" на Рене Найт ще се снима и носителят на Оскар Кевин Клайн.

