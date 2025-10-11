Любопитно

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

11 октомври 2025, 14:54
Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

П о време на новия вълнуващ лайв епизод на Big Brother ще стане ясно кой е третият съквартирант, който ще напусне най-коментираната къща в България. Тази седмица номинирани са четирима от любимците на публиката - тираджията Калин, автомонтьорката Лена, студентката Мина и инфлуенсърката Михаела, която носи името “Овца” в Къщата. Гласуването за четиримата номинирани е отворено. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент. Номинираните не изневериха на себе си през последната седмица - Калин се постара гласът му да се чува в Къщата, Лена се опита с хитрост и чрез своята специална карта да се измъкне от номинацията, но Михаела, вярна на чувството си за справедливост, използва своята и не й позволи да размени мястото си с Цветан, Мина от своя страна продължи с малките си тайни ходове.

В студиото на Big Brother коментатори ще бъдат интернет сензацията Филип от Бричка, повелителката на поколението Джей Зи Кристина Патрашкова, психоложката Яна Вълчанова и чаровният Виктор Стоянов.

Съквартирантът, който получи най-нисък вот, ще бъде гост в официалния подкаст на формата “Голямата Сестра”. Там водещата Елена Сергова ще търси отговори на всички въпроси, които вълнуват зрителите. Епизодът ще бъде наличен в неделя в 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще е новият участник, който ще се раздели с приключението на живота си по волята на зрителите? Гледайте лайв студиото на Big Brother тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
