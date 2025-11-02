Любопитно

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Когато пропускаме закуската, организмът ни наистина го усеща – и то не по най-добрия начин

2 ноември 2025, 07:11
Източник: iStock/Getty Images

К азват, че закуската е най-важното хранене за деня, но нека бъдем честни – колко от нас наистина закусват всяка сутрин?
Обикновено бързаме, нямаме апетит или си мислим, че ще „спестим“ калории, като пропуснем първото хранене за деня.
Истината обаче е, че по този начин не правим услуга нито на тялото си, нито на настроението си.

Този навик може да се отрази на метаболизма, нивата на енергия и цялостното здраве, особено в дългосрочен план.

Източник: IStock

1. Метаболизмът се забавя

Когато не закусваме, тялото не получава необходимата енергия след нощното гладуване. Това забавя метаболизма – организмът преминава в „режим на икономия“, изгаря по-малко калории и се стреми да съхрани енергията. В дългосрочен план това може да затрудни отслабването, тъй като тялото започва да гори калории по-бавно.

2. Гладът и склонността към преяждане се увеличават

Пропускането на закуската често води до внезапни пристъпи на глад по-късно през деня. Това повишава риска да преядем или да посегнем към бързи, висококалорични храни. Нивата на кръвната захар първо спадат, след което рязко се покачват, което може да предизвика умора, раздразнителност и промени в настроението.

3. Спад в концентрацията и енергията

Мозъкът има нужда от глюкоза, за да функционира оптимално. Без закуска той остава без основния си източник на „гориво“.
Резултатът е по-ниска концентрация, по-слабо внимание и усещане за умора още в първите часове на деня.
Изследванията показват, че хората, които закусват редовно, имат по-добри когнитивни функции и започват деня по-продуктивно.

4. Нарушен хормонален баланс и нестабилна кръвна захар

Когато тялото не получава храна сутрин, нивата на кортизол – хормона на стреса – се повишават. Продължителното повишение на кортизола може да отслаби имунната система и да увеличи риска от инсулинова резистентност. Освен това пропускането на закуската води до нестабилни нива на кръвната захар, което с времето може да повиши риска от диабет тип 2.

5. Повишен риск за сърдечното здраве

Проучванията показват, че хората, които редовно пропускат закуската, са по-склонни към високо кръвно налягане, висок холестерол и сърдечно-съдови заболявания. Една пропусната закуска няма да навреди особено, но когато това се превърне в навик, последствията за сърцето може да се окажат сериозни.

Закуска Пропускане на закуска Метаболизъм Глад и преяждане Енергия Концентрация
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
