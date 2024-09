Какво се случва с пистолет, забравен във фурната

З ареден пистолет е изстрелял няколко куршума в дом във Вирджиния, след като някой небрежно е забравил, че е сложил огнестрелното оръжие във фурната у дома.

„МОЛЯ, НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ОРЪЖИЕТО СИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ВЪВ ФУРНАТА“, предупредиха членовете на общността от пожарната и службата за спешна медицинска помощ на окръг Честърфийлд в публикация във Фейсбук, описваща нещастието в петък.

От службата съобщиха, че пожарникарите са се отзовали на пожар в къща в четвъртък вечерта, след като собственикът на жилището съобщил, че фурната в къщата се е взривила.

При пристигането си в жилището пожарникарите отворили фурната и открили пистолет, разтопен върху стоманените решетки.

„Оказва се, че някой е включил фурната с пистолета вътре, оръжието се е нагряло и са изстреляни пет патрона“, пишат от пожарната в Честърфийлд.

За щастие, никой не е пострадал, но пожарникарите на окръг Честърфийлд споделят, че „ситуацията е можела да се развие по много по-различен начин“.

Снимка на овъгления пистолет, разтопен върху стоманените решетки вътре, показва, че цевта е била насочена или към стъклената врата на фурната, или към нейния гръб.

На друго изображение се вижда, че стъклото на прозореца на фурната е разбито на парчета.

„Когато поставяте какъвто и да е предмет във фурната, е лесно да забравите, че е там, което може да доведе до пожар или нещо по-лошо, когато включите уреда“, пишат от пожарната в окръг Честърфийлд.

„Също така трябва да се уверите, че съхранявате правилно огнестрелните си оръжия. Дръжте ги на сигурно място, например в сейф“, споделят още от пожарната.

