Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

1 октомври 2025, 16:42
Какво наистина се случва вътре в турска баня?
Източник: iStock

П осещението на хамам е съвсем различно от това да си в банята у дома или дори в самостоятелна стая в дневен спа център, когато сте само вие и вашият терапевт. „В баня или душ си сам, но хамамът е обществено пространство“, казва Ахмет Ийдирлигил, архитект и експерт по културата и историята на турските бани. „Това е социално място и в исторически план е уникално място за жените да общуват извън домовете си, без да се нуждаят от разрешение" , предаде CNN

В миналото жените от богати семейства редовно посещавали хамама. Някои дори имали хамам в собствените си домове. Всяка жена използвала персонализирани предмети като хамам таси – купа с релефни мотиви, понякога дори инкрустирана със скъпоценни камъни – за да полива тялото си с вода. Те използвали също сатенени кърпи, бродирани с коприна или лен с дантела по краищата, както и пещтемал - кърпи, изработени от чист памук.

Многобройни изтънчени правила, свързани с чистотата за всякакви поводи от молитва до брак и раждане, са установени и усъвършенствани през вековете. Дори сега жените в малките градове все още ходят на хамам, за да избягат от домакинските си роли или да търсят булки за синовете си.

Пара и „звезди“

Ийдирлигил обяснява, че всеки хамам има поне три секции, внимателно проектирани, за да подобрят изживяването. Първата е входната зона, традиционно отоплявана от соба – турска печка на дърва, или от огън. Това пространство съдържа съблекални и зона за отдих след банята. Малка врата води към полутопла стая с тоалетни, услуги за обезкосмяване и курна – мраморни умивалници. Основната и най-голяма секция има гьобек таши – повдигната мраморна платформа в центъра, с още курна по стените. Някои хамами имат по-малки стаи, наречени халвет – горещи стаи, разположени отстрани на гьобек таши или дори халвет във всеки ъгъл.

„Структурата е много важна“, казва Ийдирлигил. „Вторите две стаи винаги имат купол, а височината на стаята винаги е по-голяма от ширината. Отворите в купола добавят към атмосферата и увеличават усещането за пространство. Те приличат на звезди в небето и е като да гледаш Космоса.

Това е особено вярно за хамама Чагалоглу. Построен през 1741 година, за да събира приходи за финансиране на библиотеката на султан Махмут, той има ярко бял мраморен интериор. Общият ефект е като да плаваш върху облак. „С топлината, влажността и звука, шепотите като сърцебиене, се чувстваш сякаш си в утробата“, казва Ийдирлигил.

Как работи хамамът

Елиф Картал, мениджър по връзки с гости и операции в хамама Зейрек Чинили, работи в турски бани от почти 20 години. Тя казва, че макар повечето хамами да предлагат сходен набор от услуги като кесе – телесен скраб, който използва специална ръкавица, и турски кьопюк масаж – турски пенен масаж, „има разлики във функционирането на тези бани помежду им, понякога според предпочитанията, а понякога според структурното им състояние“.

От 237 хамама в Истанбул само 60 остават в експлоатация. Обикновено по-малките хамами имат само един набор от съоръжения, което означава, че мъжете и жените се къпят отделно в различни часове, а понякога и в различни дни. По-големите, исторически хамами като Зейрек Чинили Хамам и разкошният Айасофя Хюрем Султан Хамам имат отделни зони за къпане за мъже и жени. Последният, проектиран за Роксолана, съпругата на Сюлейман Великолепни, през 1556 година от Мимар Синан, главен архитект на османския двор, беше първият хамам с женска секция, която точно отразява мъжката.

Много хамами в Истанбул са отворени до късно, до 23:00 ч., но е добре да планирате и да резервирате предварително.

Елиф Тамтартар, натир – женски асистент за къпане в Зейрек Чинили Хамам с 25 години опит, казва, че клиентите трябва да избягват няколко неща преди сесията си.

„Не използвайте кола маска непосредствено преди банята и избягвайте използването на телесни лосиони и продукти на маслена основа в деня преди това, защото това намалява ефективността на кесе, тъй като кара ръкавицата да се плъзга по кожата“, казва тя. Също така препоръчва да се яде леко преди посещението и да се избягва алкохол, тъй като може да се почувствате некомфортно в топлината.

Всички хамами разполагат със зони за преобличане, където можете да оставите дрехите си и да заключите ценностите си. Някои ще ви помолят да разкриете основни здравни данни. Обикновено предоставят еднократно бельо, но можете да носите свое собствено или бански. Кесе достига до всички части на тялото ви, така че носенето на цял бански не се препоръчва.

След като се преоблечете и се увиете в пещтемал, вашият натир ви очаква – или за мъжете, вашият телак. В Зейрек Чинили Хамам те хващат ръката ви и внимателно ви водят през средната стая до сърцето на банята. Там нежно ви изплакват с топла вода, след което ви канят да легнете върху кърпа на гьобек таши. Топлината от мрамора, комбинирана с приятно изпълнения с пара въздух, е изключително релаксираща и когато изтекат определените 15 минути за изпотяване, може дори да се наложи да ви събудят.

Използвайки малка купа, вашият асистент излива вода върху косата, лицето и тялото ви, измивайки потта. Въпреки името, в турския хамам няма действителни вани.

„Преди исляма“, обяснява Ийдирлигил, „турците имали шамански вярвания и смятали водата за свещена. Да се измиеш във вода означава да я замърсиш. В турския ислям, ако водата докосне тялото ти, водата и следователно тялото ти вече не са чисти.“

Кесе прилича и се усеща като груба шкурка във формата на плат и се използва за изтриване на мъртвата кожа от тялото. В миналото вместо това се използвал топук таши – пемза. Високопоставените жени имали своите, облечени в ръчно изработени сребърни чаши и гравирани с персонализирани дизайни.

Докато вашият кеседжи търка, слоеве тънка черна мръсотия  се отлепват от кожата. След това се използва лиф, или луфа, за да се отстранят мъртвите клетки. Това варира от хамам до хамам, но лифът може да бъде направен от памук, лен или козя козина.

След като сте чисти, идва време за турски кьопюк масаж. Кеседжи създава пяна, като натрива парче мек, влажен муселин и го надува като балон, преди нежно да го прекара по тялото ви в подготовка за масажа. Повечето турски сапуни са направени от зехтин, защото почистват, без да отстраняват естествените масла на кожата. Тамтартар казва, че кесе предотвратява стареенето. „Порите се отварят в банята и обновяването на клетките се ускорява, тъй като скрабът действа и като пилинг“, обяснява тя.

След като завърши последният етап на измиване на косата, излизате по същия път, по който сте влезли, като първо спирате в средната секция, за да бъдете подсушени и увити в кърпи, преди да влезете отново в прохладната стая, първото пространство, в което сте влезли. Не се препоръчва да напускате хамама рязко, така че легнете, насладете се на чая си и когато сте готови, се върнете плавно към съблекалнята, за да се облечете.

„Гостите, които идват в банята, забравят своите проблеми и скърби“, казва Тамтартар. „Подхождаме към тях с майчина любов. За нас те са нашите деца. Енергията на водата, банята и човека се обединяват. И когато енергията ти е едно с госта, когото измиваш, дори ако предоставяме много дълга услуга, времето тече като вода – основният източник на изцеление.“

Източник: CNN    
